Ekonom: Peluang BI Naikkan Suku Bunga Kecil Pada RDG Pekan Depan

ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja dalam diskusi bertajuk "Reclaiming Global Trust: Indonesia's Investment Agenda for a Volatile World", di Jakarta, Selasa (15/9)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com - Peluang Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga dinilai semakin kecil. ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja memperkirakan BI akan mempertahankan kebijakan suku bunga dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 22-23 September 2026.
"Stay, kelihatannya mereka stay," kata Enrico kepada wartawan usai diskusi bertajuk Reclaiming Global Trust: Indonesia's Investment Agenda for a Volatile World", di Jakarta, Selasa (15/9).
Menurut dia, BI tidak memiliki alasan untuk terburu-buru menaikkan suku bunga karena kebijakan sebelumnya dinilai sudah bersifat pre-emptive.
Terlebih, suku bunga BI telah mengalami kenaikan hingga 100 basis poin, sementara bank sentral Amerika Serikat (The Fed) belum memulai siklus kenaikannya.
"Jadi menurut saya nggak ada lagi alasan buat mereka terlalu tergesa-gesa. Udah naik 100 loh. The Fed belum mulai," ujarnya.
Enrico menilai peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut semakin kecil seiring kondisi rupiah yang stabil dan aliran modal asing yang mulai masuk. Kebijakan fiskal yang lebih disiplin juga dinilai dapat memperkuat ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga.
"Higher for longer, yes. Kemungkinan naik lagi menurut saya menjadi semakin kecil. Karena rupiah stabil, inflow udah masuk, fiskal kita kemungkinan akan lebih disiplin. Jadi buat mereka udah pas," jelasnya.
Dia mengatakan, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Menurut Enrico, kondisi likuiditas saat ini masih relatif aman sehingga perlu dipertahankan agar tidak mengalami guncangan.
"Jadi buat mereka tuh beautiful banget, mereka udah pre-emptive, sekarang sinergi dengan fiskal, yang perlu dijaga adalah confidence bahwa likuiditas nggak akan tergoncang. Tadi kan saya udah bilang likuiditas oke, aman. Jadi sekarang tuh kuncinya kita harus sinergi dan run aja," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022