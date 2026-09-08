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Antara
Selasa, 8 September 2026 | 20.06 WIB

Zulhas: Pemerintah Ganti Nama dan Kemasan SPHP jadi 'Beras Kita'

Pemerintah menyepakati mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) menjadi "Beras Kita" sebagai identitas baru. (ANTARA) - Image

Pemerintah menyepakati mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) menjadi "Beras Kita" sebagai identitas baru. (ANTARA)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menyepakati mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) menjadi "Beras Kita" sebagai identitas baru.

"Oh, ini nanti akan dilaunching kemasan baru sekarang. Beras SPHP itu diganti namanya Beras Kita. Nah, kan bagus ya?," kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kemenko Pangan Jakarta, Senin (7/9).

Adapun pergantian nama dan kemasan itu telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) antara Menko Pangan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Selain itu dihadiri pula Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan pihak terkait lainnya di Jakarta.

Menurut Zulhas, kemasan "Beras Kita" menggunakan warna baru yang telah disepakati bersama, termasuk oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, sebagai identitas produk beras pemerintah.

Pemerintah menjadwalkan peluncuran resmi kemasan baru "Beras Kita" pada 20 Oktober 2026 mendatang bersamaan dengan tiga tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas berharap perubahan nama dan kemasan tersebut semakin memudahkan masyarakat mengenali beras pemerintah sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

"Saya langsung setuju warnanya ini. Langsung setuju, bagus sekali warnanya, ya kan? Jadi kita langsung setuju, Pak Mentan juga setuju ini. Ya, semua setuju. Ini akan dilaunching tanggal 20 Oktober mendatang. Ada Beras Kita Medium, ada Beras Kita Premium," ucap Zulhas.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan beras SPHP akan berganti kemasan dan nama menjadi Beras Kita Medium sebagai identitas baru program stabilisasi pasokan dan harga pangan pemerintah.

Editor: Estu Suryowati
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