BULOG Pastikan Beras SPHP Melimpah di Pasar Alor

JawaPos.com — Perum BULOG memastikan ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam kondisi aman dan mencukupi.

Berdasarkan pemantauan BULOG di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Alor, beras SPHP tersedia dalam jumlah yang memadai dan dapat diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Selain ketersediaan di pasar, stok beras BULOG yang berada di Gudang BULOG Kalabahi, Kabupaten Alor, saat ini mencapai sekitar 1.500 ton. Stok tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG untuk memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras di wilayah Kabupaten Alor.

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Kepala Divisi Penjualan Pasar Pemerintah Perum BULOG, Fauzan Dipo Pribadi, yang meninjau langsung ke Pasar Rakyat Kadelang Alor mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan pasokan di Alor dalam kondisi aman.

“Kami memastikan beras SPHP tersedia dan pasokannya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Alor. Masyarakat tidak perlu panik atau khawatir karena BULOG terus menjaga ketersediaan pasokan di pasar,” ujar Fauzan Dipo.

Menurutnya, BULOG bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasokan dan harga beras di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program SPHP dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah BULOG Kanwil NTT, Arrahim K Kanam, yang turut mendampingi saat peninjauan menegaskan bahwa BULOG terus berkomitmen menjaga stabilitas pangan di Nusa Tenggara Timur, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Alor.

“Kondisi stok beras BULOG di Alor aman. Di gudang kami tersedia sebanyak 1.500 ton dan beras SPHP juga tersedia di pasar tradisional. Kami mengimbau masyarakat Alor agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” kata Arrahim.