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Rian Alfianto
Sabtu, 5 September 2026 | 20.34 WIB

Bukan Sekadar Bantuan, Model Ini Bikin Ekonomi Desa Tumbuh dan Pendapatan Warga Naik

Suadesa Festival 2026 diharapkan mendorong ekonomi desa di Sleman lewat penguatan UMKM, wisata kuliner, dan kreativitas warga. (Istimewa) - Image

Suadesa Festival 2026 diharapkan mendorong ekonomi desa di Sleman lewat penguatan UMKM, wisata kuliner, dan kreativitas warga. (Istimewa)

JawaPos.com - Ekonomi desa bisa tumbuh lebih kuat ketika masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi mendapat akses energi, keterampilan, pasar, dan ruang untuk mengembangkan usaha.

Di sejumlah desa, pendekatan tersebut mulai terlihat dari omzet usaha hingga peningkatan pendapatan petani.

Salah satu contohnya terlihat di Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Pengembangan ekonomi desa melalui homestay, kuliner, wisata, dan produk kreatif mampu menghasilkan omzet hingga Rp 3,6 miliar pada 2024.

Yang menarik, pengembangan ekonomi tersebut berjalan bersama dengan dukungan infrastruktur energi.

Sistem Compressed Natural Gas (CNG) cluster memenuhi kebutuhan energi sekitar 150 rumah tangga, sementara panel surya digunakan untuk memasok sebagian kebutuhan listrik kawasan.

Sekitar 80 persen tenaga kerja di kawasan tersebut merupakan masyarakat lokal yang telah mendapat pelatihan untuk mengelola homestay, restoran, hingga berbagai aktivitas wisata.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha. Aktivitas ekonomi yang berkembang juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, penguatan ekonomi desa perlu diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan membangun sumber pendapatan sendiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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