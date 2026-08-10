BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan perumahan, perseroan mulai membangun ekosistem layanan perbankan bersama Pemerintah Kota Padang. Strategi tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan publik, pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui akses perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage, sejalan dengan arah transformasi Danantara. BTN ingin membawa kompetensi di sektor perumahan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih luas.

“Kami ingin bergerak lebih luas. Bukan hanya sebagai bank penyedia pembiayaan rumah, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah daerah,” kata Nixon dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama BTN dengan Pemerintah Kota Padang di Balai Kota Padang, Senin (10/8).

Menurut Nixon, Kota Padang memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi tersebut ditopang sejumlah sektor. Mulai perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, ekonomi kreatif, hingga kuliner dan budaya Minangkabau. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dinilai membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.

BTN memiliki fondasi yang kuat di sektor perumahan Kota Padang. Market share kredit pemilikan rumah (KPR) BTN di kota tersebut mencapai sekitar 44%. Perseroan juga telah bekerja sama dengan sejumlah developer yang menyediakan pilihan hunian bagi masyarakat.

Nixon mengatakan, capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang. Terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan ASN. BTN akan menghubungkan kebutuhan hunian ASN dengan ketersediaan rumah dari developer mitra serta dukungan pembiayaan.

Namun, pendekatan yang ditawarkan BTN tidak sebatas mendorong ASN mengambil KPR. Perseroan juga akan memberikan edukasi mengenai perencanaan kepemilikan rumah. Mulai pilihan hunian, kemampuan pembiayaan, skema pembiayaan, hingga perencanaan kepemilikan rumah sesuai kemampuan masing-masing.

“Kepemilikan rumah merupakan bagian penting dari kesejahteraan ASN. Rumah bukan hanya aset. Tetapi tempat keluarga tumbuh, anak-anak belajar, dan keluarga membangun masa depan,” ujarnya.

Nixon menegaskan, kesepakatan tersebut bukan menjadi titik akhir. Melainkan awal dari kolaborasi yang lebih luas. Dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, BTN membuka ruang kerja sama dalam mendukung pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD), layanan perbankan, serta transaksi pemerintah daerah yang lebih efektif dan digital.