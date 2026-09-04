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Djati Waluyo
Jumat, 4 September 2026 | 21.46 WIB

Bank Dunia Catat 183 Juta Penduduk Indonesia Miskin, Pakai Parameter USD 8,30

Ilustrasi kemiskinan. (Dokumentasi JawaPos.com) - Image

Ilustrasi kemiskinan. (Dokumentasi JawaPos.com)

JawaPos.com - Bank Dunia (World Bank) mencatat sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan tahun 2026.

Angka itu didapat bila diukur menggunakan parameter kemiskinan berdasarkan garis negara berpendapatan menengah atas.

Ukurannya berasal dari Macro Poverty Outlook edisi April 2026, dan merupakan proyeksi untuk tahun 2026 menggunakan garis kemiskinan sebesar USD 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Artinya, berdasarkan parameter ini, Bank Dunia menganggap sebanyak 183,6 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin.

Karena berpendapatan kurang dari USD 8,30 per kapita per hari atau di bawah Rp 4,39 juta per kapita per bulan.

Meski demikian, angka tersebut turun dibandingkan dengan catatan tahun 2025, di mana Bank Dunia menganggap 65,2 persen penduduk Indonesia miskin berdasarkan parameter tersebut.

Namun, bila menggunakan parameter garis negara berpendapatan menengah bawah, bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 46,9 juta jiwa.

Parameternya adalah pendapatan kurang dari USD 4,20 per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2021.

Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan berdasarkan garis tersebut turun 3,4 poin persen menjadi 16,4 persen pada Maret 2026.

Dalam catatannya, Bank Dunia menyebut stimulus pemerintah turut menopang konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Editor: Bayu Putra
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