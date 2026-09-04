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Antara
Jumat, 4 September 2026 | 18.36 WIB

Kunjungan ke Rusia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pupuk hingga Perkapalan dengan Vladimir Putin

Prabowo dan Putin membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi dan sumber daya mineral hingga perkapalan. (ANTARA) - Image

Prabowo dan Putin membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi dan sumber daya mineral hingga perkapalan. (ANTARA)

JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, Kamis (3/9), membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi dan sumber daya mineral hingga perkapalan.

Rosan menyebut bahwa salah satu tindak lanjut konkret dari penguatan kerja sama tersebut adalah penjajakan investasi Pupuk Indonesia untuk pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok.

"Pada intinya, kami bersama-sama dengan Dirut Pupuk Indonesia baru saja menandatangani joint study untuk melihat potensi dari Pupuk Indonesia berinvestasi di Vladivostok ini untuk pupuk urea," ujar Rosan, dikutip dari Antara, Jumat (4/9).

Menurut Rosan, peningkatan kinerja dan efisiensi Pupuk Indonesia membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerja sama dengan pihak Rusia diharapkan sekaligus dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional. 

"Diharapkan ini menjadi salah satu langkah strategis yang bisa memperkuat juga dari sektor ketahanan bahan kita dan juga ketahanan industri kita," katanya.

Selain sektor pupuk, Rosan menyampaikan adanya peluang kerja sama di bidang perkapalan. Dalam pertemuan bilateral, Presiden Putin menawarkan kapal berteknologi mutakhir dengan panjang lebih dari 102 meter yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan hasil perikanan secara langsung.

Menindaklanjuti tawaran tersebut, Presiden Prabowo akan mengirimkan tim untuk mempelajari lebih lanjut teknologi dan potensi pemanfaatan kapal tersebut bagi Indonesia.

Rosan juga menyoroti rencana ratifikasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan makin membuka ruang perdagangan dan investasi kedua negara. Terlebih, perdagangan Indonesia-Rusia tercatat meningkat lebih dari 12 persen pada tahun sebelumnya.

"Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerja sama, partnership, investasi terhadap kedua negara," katanya.

Editor: Estu Suryowati
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