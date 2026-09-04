Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Jumat, 4 September 2026 | 14.22 WIB

Ekonomi Sirkular Mulai Menyasar Teknologi di Dalam Gedung

Ilustrasi gedung tinggi/(Pixabay) - Image

Ilustrasi gedung tinggi/(Pixabay)

JawaPos.com — Penerapan prinsip ekonomi sirkular di sektor bangunan mulai bergerak melampaui urusan material konstruksi. Teknologi yang digunakan di dalam gedung, termasuk elevator dan eskalator, kini turut didorong memenuhi standar keberlanjutan dengan mempertimbangkan penggunaan material daur ulang hingga pengelolaan produk pada akhir masa pakainya.

Managing Director Interim KONE Indonesia Adiq Akhmadi mengatakan, urbanisasi yang berlangsung pesat di Indonesia membuka peluang untuk mengubah cara kota dirancang dan dibangun.

"Urbanisasi yang pesat di Indonesia menghadirkan peluang untuk membentuk kembali cara kita merancang dan membangun kota-kota masa depan. Keberlanjutan kini tidak lagi hanya mencakup efisiensi operasional bangunan, tetapi juga mempertimbangkan seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari desain dan konstruksi hingga penggunaan sehari-hari," kata Adiq dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9).

Karena itu, pihaknya mendorong penerapan teknologi bangunan yang lebih berkelanjutan dalam merancang bangunan dan konstruksi. Hal itu terlihat dari Sertifikasi Green Label Platinum di Indonesia, peringkat tertinggi yang diberikan oleh Green Product Council Indonesia (GPCI).

“Sebagai perusahaan elevator dan eskalator pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ini, kami bangga menetapkan standar tinggi dalam teknologi bangunan berkelanjutan. Yang lebih penting, sertifikasi ini menegaskan komitmen kami untuk mendukung pelanggan dalam merancang, memodernisasi, dan mengoperasikan bangunan yang lebih cerdas, lebih ramah lingkungan, dan lebih tangguh, sehingga dapat berkontribusi pada masa depan perkotaan Indonesia yang lebih berkelanjutan," kata dia.

Sertifikasi tersebut diberikan ketika isu konsumsi energi dan emisi karbon bangunan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Karena itu, aspek keberlanjutan tidak lagi hanya bergantung pada material konstruksi maupun rancangan arsitektur.

Sistem yang digunakan di dalam bangunan juga ikut menentukan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, sistem people flow seperti elevator dan eskalator menjadi salah satu bagian yang turut diperhitungkan dalam upaya menciptakan bangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Chairman GPCI Yudiono mengatakan, sertifikasi Green Product Platinum diberikan berdasarkan standar kinerja lingkungan dalam kerangka sertifikasi terbaru GPCI. Kerangka tersebut juga memasukkan prinsip ekonomi sirkular dan tanggung jawab siklus hidup produk.

"Dengan memperkenalkan kriteria yang berkaitan dengan prinsip ekonomi sirkular dan tanggung jawab siklus hidup produk, kerangka ini mendorong produsen untuk berpikir melampaui efisiensi operasional semata dan mempertimbangkan bagaimana produk mereka berkontribusi terhadap keberlanjutan sepanjang masa pakainya. Ini merupakan perkembangan penting bagi industri secara keseluruhan," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sampah Ditukar Oli, Warga Gang Hijau Cemara Bangun Ekonomi Sirkular Bersama Pertamina Lubricans - Image
Ekonomi

Sampah Ditukar Oli, Warga Gang Hijau Cemara Bangun Ekonomi Sirkular Bersama Pertamina Lubricans

Selasa, 18 Agustus 2026 | 18.46 WIB

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkular, Hasilkan Hingga Rp 200 Juta per Tahun - Image
Ekonomi

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkular, Hasilkan Hingga Rp 200 Juta per Tahun

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.54 WIB

Dari Sampah Menjadi Penghasilan, GO-SARI Gerakkan Ekonomi Sirkular Warga Bantul - Image
Berita Daerah

Dari Sampah Menjadi Penghasilan, GO-SARI Gerakkan Ekonomi Sirkular Warga Bantul

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore