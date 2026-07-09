“Nyaman Bersama Mandiri”, Bank Mandiri Jaga Kenyamanan Nasabah di Setiap Kebutuhan Layanan

JawaPos.com - Rasa nyaman menjadi fondasi utama dalam menghadirkan Service yang me-Menangkan di setiap interaksi. Melalui kampanye “Nyaman Bersama Mandiri”, Bank Mandiri hadir untuk memberikan pengalaman layanan yang konsisten dan menenangkan bagi nasabah melalui setiap titik layanan sebagai wujud semangat Melayani Sepenuh Hati. Inisiatif ini juga selaras dengan program Danantara CX100, kerangka pengukuran kualitas layanan BUMN dari sisi pelanggan yang mencakup tiga dimensi yaitu kemudahan, keandalan, serta kenyamanan dan rasa aman.

Melalui kerangka ini, Bank Mandiri mengarahkan setiap inisiatif layanan untuk menekan keluhan nasabah, membangun persepsi publik positif, dan memperkuat loyalitas nasabah di tengah persaingan industri keuangan nasional.

Inisiatif ini diwujudkan melalui dua pesan utama, yakni "Layanan Bikin Tenang" dan "Transaksinya Terjaga", yang menjadi pijakan Bank Mandiri dalam memperkuat kepercayaan nasabah, menghadirkan kualitas layanan yang konsisten, serta menjawab kebutuhan nasabah di setiap titik interaksi untuk mencapai service yang me-Menangkan.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan, tema ini berangkat dari pergeseran cara nasabah menilai bank. Bagi nasabah saat ini, pengalaman saat bertransaksi dan kualitas layanan jauh lebih menentukan dibanding fitur produk semata.

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"Dulu, kompetisi perbankan banyak berbicara soal produk dan fitur. Kini, nasabah semakin cerdas dan menilai kualitas layanan dari pengalaman yang mereka rasakan. Karena itu, kami membangun pengalaman layanan yang berlandaskan tiga prinsip utama yaitu Simple, agar setiap layanan mudah diakses, Effective agar setiap kebutuhan terselesaikan secara optimal dan Care, agar setiap interaksi mencerminkan kepedulian kepada nasabah. Prinsip tersebut kami wujudkan melalui Service yang me-Menangkan, yakni layanan yang relevan, konsisten, dan menghadirkan delight di setiap titik interaksi nasabah,” terang Timothy.

Tema ini juga didorong oleh adopsi digital masyarakat yang terus tumbuh, tercermin pada peningkatan pemanfaatan layanan digital Bank Mandiri. Hingga kuartal I-2026, Livin' by Mandiri tercatat memiliki 39 juta pengguna dengan 1,24 miliar transaksi. Selain itu, 99,2 persen transaksi non-tunai ritel di Bank Mandiri sudah berlangsung di kanal digital.

Pada pesan pertama, Layanan Bikin Tenang, Bank Mandiri mengandalkan tiga aplikasi yaitu Livin' by Mandiri untuk segmen ritel, Livin' Merchant untuk pelaku usaha mikro hingga menengah, dan Kopra by Mandiri untuk nasabah pebisnis. Saat ini, Livin' Merchant melayani 3,3 juta pedagang, sedangkan Kopra by Mandiri menjangkau sekitar 335 ribu pengguna.

Salah satu fitur teranyar yang ikut diperkenalkan adalah QRIS Tap berbasis NFC. Lewat fitur tersebut, nasabah cukup menempelkan ponsel ke mesin EDC atau gerbang transportasi seperti MRT Jakarta, Commuter Line, dan Transjakarta untuk menyelesaikan pembayaran. Bank Mandiri juga sudah memperluas QR Cross Border ke Jepang dan Korea Selatan, sehingga nasabah bisa bertransaksi di luar negeri tanpa harus menukar mata uang terlebih dulu.

Untuk mendukung kebutuhan nasabah bisnis, Bank Mandiri juga menghadirkan Kopra Mobile yang memungkinkan pengelolaan transaksi secara lebih fleksibel langsung dari perangkat seluler. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat melakukan monitoring rekening, inisiasi transaksi, hingga persetujuan transaksi kapan pun dan di mana pun.