Inovasi rumah modular tahan gempa ditampilkan di Danantara Housing Expo 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan Program Tiga Juta Rumah.
Teknologi konstruksi modular ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan rumah sekaligus memenuhi aspek ketahanan terhadap gempa dan ramah lingkungan.
”Kami memberikan dukungan agar Program Tiga Juta Rumah ini bisa terwujud,” kata Director of Engineering and Production WIKA Beton Verly Widiantoro saat ditemui dalam Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2 Jakarta.
Menurut Verly, pembangunan rumah dalam jumlah besar membutuhkan metode konstruksi yang mampu memangkas waktu pengerjaan. ”Dengan membangun secara masif, salah satu tantangannya adalah kecepatan,” ujarnya.
Melalui pameran tersebut, WIKA Beton memperkenalkan WHOME, inovasi rumah yang dikembangkan melalui riset kolaboratif bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Teknologi ini menggunakan konsep modular precast. Komponen rumah diproduksi terlebih dahulu di pabrik, kemudian dikirim ke lokasi proyek dan dirakit. ”Inovasi WHOME ini mencoba menjawabnya,” tutur Verly.
Berdasarkan dua kali uji lapangan yang telah dilakukan, struktur rumah dapat diselesaikan sekitar dua hari. Sementara itu, keseluruhan proses hingga rumah dalam kondisi all furnished dapat dikerjakan sekitar 10 hari. ”Sedangkan struktur rumah bisa kami selesaikan sekitar dua hari,” jelasnya.
Selain mengejar kecepatan pembangunan, WHOME dirancang untuk memiliki ketahanan terhadap gempa. Pengembangannya melibatkan BRIN serta tenaga ahli eksternal. "Kami juga mengembangkan fitur tahan gempa,” kata Verly.
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Jawa Pos
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