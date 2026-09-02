Rupiah Diprediksi Melemah Rabu 2 September, Bisa Tembus Rp 17.790 per Dolar AS

JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (2/9), setelah ditutup melemah 22 poin menjadi Rp 17.744 per dollar AS pada perdagangan Selasa (1/9).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri negeri.

"Untuk perdagangan (2/9) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.740-Rp 17.790," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/9).

Ibrahim mengatakan, tekanan terhadap rupiah datang dari kembali melemahnya kinerja sektor manufaktur nasional.

Hal ini tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,8 pada Agustus 2026 dari 50,2 pada Juli 2026.

"Menunjukkan bahwa kondisi operasional sektor manufaktur kembali mengalami kontraksi setelah sempat mencatatkan ekspansi tipis pada bulan sebelumnya," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi sentimen negatif bagi rupiah karena mencerminkan belum kuatnya aktivitas ekonomi domestik.

Produksi dan penyerapan tenaga kerja manufaktur juga tercatat menurun dalam lima dari enam periode survei terakhir.

Di sisi lain, sentimen positif datang dari perkembangan inflasi yang masih relatif terkendali.