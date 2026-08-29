Purbaya: 2,4 Juta Lapangan Kerja akan Tercipta saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen diperkirakan dapat menciptakan sekitar 2,4 juta lapangan pekerjaan.

Purbaya menjelaskan bahwa perkiraan tersebut berasal dari perhitungan bahwa setiap pertumbuhan 1 persen produk domestik bruto (PDB) dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.

“Kalau 1 persen yang sekarang 400 ribu. Kalau 6 (persen), kali 4 (ratus ribu), berarti 2,4 juta lapangan kerja akan tercipta dari pertumbuhan 6 persen,” kata Purbaya, dikutip dari Antara, Jumat (28/8).

Namun, menurut dia, proyeksi tersebut belum cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang masih berusia kerja. Dia memperkirakan seluruh tenaga kerja itu baru akan terserap bila perekonomian tumbuh pada rentang 6,5-6,7 persen.

“Makanya, kami ingin ekonominya pelan-pelan makin tumbuhnya makin cepat, sehingga orang yang masih berusia kerja terserap dan pengangguran terserap juga,” jelasnya.

“Kalau pertumbuhan 5 persen nggak cukup, makanya kita gini-gini saja. Kita baru menuju 6 persen kan semester kedua ini. Tahun depan 6 persen, tahun depannya lagi kami desain akan lebih cepat lagi,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy), sebagaimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, target pertumbuhan ini lebih tinggi dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.