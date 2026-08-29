Purbaya: 2,4 Juta Lapangan Kerja akan Tercipta saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen diperkirakan dapat menciptakan sekitar 2,4 juta lapangan pekerjaan. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen diperkirakan dapat menciptakan sekitar 2,4 juta lapangan pekerjaan.
Purbaya menjelaskan bahwa perkiraan tersebut berasal dari perhitungan bahwa setiap pertumbuhan 1 persen produk domestik bruto (PDB) dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
“Kalau 1 persen yang sekarang 400 ribu. Kalau 6 (persen), kali 4 (ratus ribu), berarti 2,4 juta lapangan kerja akan tercipta dari pertumbuhan 6 persen,” kata Purbaya, dikutip dari Antara, Jumat (28/8).
Namun, menurut dia, proyeksi tersebut belum cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang masih berusia kerja. Dia memperkirakan seluruh tenaga kerja itu baru akan terserap bila perekonomian tumbuh pada rentang 6,5-6,7 persen.
“Makanya, kami ingin ekonominya pelan-pelan makin tumbuhnya makin cepat, sehingga orang yang masih berusia kerja terserap dan pengangguran terserap juga,” jelasnya.
“Kalau pertumbuhan 5 persen nggak cukup, makanya kita gini-gini saja. Kita baru menuju 6 persen kan semester kedua ini. Tahun depan 6 persen, tahun depannya lagi kami desain akan lebih cepat lagi,” ujarnya menambahkan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy), sebagaimana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, target pertumbuhan ini lebih tinggi dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Inflasi pada 2027 akan dijaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).
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