IHSG Diprediksi Lanjut Koreksi Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Mahasiswa berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Senin (27/7), setelah ditutup melemah sebesar 1,88 persen ke level 6,196 pada perdagangan Jumat (24/7).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [iv], cermati area 6,074-6,146 sebagai area koreksinya. Adapun kami perkirakan, area penguatan terdekatnya berada di 6,198-6,222.
Adapun level support IHSG berada di 6,111, 6,007. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).
MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham BIPI. Pada perdagangan terakhir, saham BIPI terkoreksi 7,32 persen ke level 152 dan masih didominasi tekanan jual dengan volume yang mengecil. Saat ini, posisi BIPI diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (A).
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 134–150 dengan target harga 175 hingga 200 dan stop loss di bawah 129.
Sementara itu, saham BKSL juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham BKSL terkoreksi 4,17 persen ke level 69 dan disertai munculnya volume penjualan. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BKSL saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C.
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 63–68 dengan target harga 75 hingga 82 dan stop loss di bawah 60.
Untuk saham DEWA, MNC Sekuritas turut merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham DEWA terkoreksi 6,36 persen ke level 442 dan disertai peningkatan volume penjualan. Pergerakannya juga kembali berada di bawah MA200. Saat ini, posisi DEWA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C.
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