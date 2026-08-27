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Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Diakui di Kancah Internasional, Pegadaian Raih Penghargaan Best Sukuk-SME di Kuala Lumpur

PT Pegadaian (Persero) kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir industri keuangan berbasis syariah di kancah internasional dengan merengkuh penghargaan bergengsi "Best Sukuk - SME (Small and Medium Enterprise)" dalam ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2026/(Istimewa).

 

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir industri keuangan berbasis syariah di kancah internasional dengan merengkuh penghargaan bergengsi "Best Sukuk - SME (Small and Medium Enterprise)" dalam ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2026.
 
Penghargaan skala global ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Treasuri PT Pegadaian (Persero), Luh Putu Andarini di Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (27/8).
 
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan institusi keuangan syariah terkemuka serta pakar pasar modal dari seluruh kawasan Asia-Pasifik. Apresiasi tingkat internasional tersebut diraih berkat keberhasilan impresif Pegadaian dalam memobilisasi dana pasar modal melalui penerbitan Sukuk Mudharabah dua seri (dual-tranche) dengan total nilai mencapai Rp1,75 triliun. 
 
Tim juri independen dari majalah finansial ternama The Asset menilai langkah strategis ini sangat inovatif karena mampu menjembatani likuiditas pasar modal untuk mendukung permodalan secara masif, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
 
Penerapan skema dual-tranche tersebut terbukti tidak hanya memberikan fleksibilitas investasi yang adaptif bagi para investor, tetapi juga berhasil mengoptimalkan efisiensi biaya dana (cost of fund) perusahaan di tengah dinamika pasar keuangan global. 
 
 
Keberhasilan skema ini sekaligus menciptakan standar baru (benchmark) bagi korporasi yang mampu menyelaraskan keandalan instrumen keuangan komersial dengan misi sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
 
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian (Persero), Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan bahwa pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata atas tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental kinerja dan transparansi Pegadaian. 
 
"Penghargaan Best Sukuk - SME di tingkat internasional ini merupakan bentuk pengakuan atas tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental kinerja dan transparansi Pegadaian. Keberhasilan penerbitan Sukuk Rp1,75 Triliun ini bukan sekadar pencapaian finansial, melainkan bahan bakar bagi kami untuk terus mengalirkan permodalan syariah yang terjangkau bagi para pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan berdaya saing global," ujar Ferdian.
 
Melalui raihan penghargaan ini, Pegadaian mempertegas komitmennya dalam memperkuat pendalaman pasar keuangan syariah nasional, meluasnya inklusi keuangan, serta memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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