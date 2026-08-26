Industri Otomotif Menguat, Indonesia Bidik Peran Lebih Besar di Rantai Produksi Global

JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2026, ditandai dengan peningkatan penjualan kendaraan, ekspor, serta pertumbuhan kendaraan elektrik.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza dalam acara pembukaan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex, Rabu (26/8).

"Penjualan kendaraan secara grosir pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 517 ribu unit, meningkat 18,3 persen. Sementara itu, penjualan retail mencapai 511 ribu unit atau tumbuh 12,3 persen," tuturnya.

Melihat tren tersebut, Faisol optimistis target penjualan kendaraan domestik 850 ribu unit pada 2026 tercapai, bahkan melampaui satu juta unit, seperti yang pernah dicapai pada masa kejayaan industri otomotif.

"Saya optimistis, hampir bisa kami pastikan penjualan dalam negeri kami akan kembali menduduki peringkat pertama di kawasan setelah tahun lalu sedikit disalip Malaysia," imbuh Faisol.

Pertumbuhan juga terjadi pada sektor ekspor kendaraan. Ekspor kendaraan utuh atau Completely Built Up (CBU) pada Januari - Juli 2026 tercatat mencapai 293 ribu unit atau meningkat 3,5 persen dibandingkan tahun lalu.

“Ekspor kendaraan dalam bentuk Completely Knocked Down (CKD) juga tumbuh 36,5 persen atau hampir mencapai 48 ribu unit,” tutur Faisol. Perkembanga ini menunjukkan semakin kuatnya keterlibatan industri otomotif Indonesia dalam rantai nilai global.