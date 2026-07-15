Dulu Dipenuhi Genangan dan Berlubang, Kini Jalan di Geragai Tanjung Jabung Timur Sudah Mulus

ILUSTRASI: Pekerja menyelesaikan pengerjaan perbaikan jalan. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sudah bisa bernapas lega. Karena jalan yang melintang dari Simpang 4 Blok D hingga Kantor Camat Geragai di Kelurahan Pandan Jaya, sudah tidak berlubang lagi.
Ketika jalan itu rusak yang dipenuhi banyak lubang, mobilitas masyarakat sangat terganggu. Ketika hujan dipenuhi genangan air, kala musim kemarau sangat berdebu. Perbaikan jalan itu ternyata tidak dilakukan pemerintah, melainkan pihak swasta. Yakni PetroChina International Jabung Ltd yang berkolaborasi dengan SKK Migas.
Sepanjang 1.960 meter dengan lebar tujuh meter, jalan itu kini sudah mulus karena dikerjakan oleh PetroChina.
Lurah Pandan Jaya, Firdaus, menuturkan bahwa kontribusi PetroChina dalam pembangunan jalan rigid beton sangat memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apalagi jalan itu merupakan akses utama yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat pemerintahan Kecamatan Geragai sekaligus menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kami bersyukur pembangunan jalan ini dapat terlaksana. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga setiap hari," ujar Firdaus pada Rabu (15/7).
Sutrisno, salah seorang warga mengatakan, selama jalan itu rusak membuat masyarakat terkendala. Petani kesulitan mengangkut hasil panen karena selama ini mengandalkan akses jalan tersebut.
"Dulu lubangnya besar-besar. Kalau hujan air menggenang sampai sulit diketahui mana lubang dan mana badan jalan. Mobil pengangkut sawit harus berjalan pelan, bahkan kadang kesulitan melintas. Saat kemarau debunya juga sangat tebal. Sekarang masyarakat senang karena jalannya sudah dibeton sehingga lebih aman dan nyaman dilalui," ungkapnya.
Iduar Aidi selaku Camat Geragai mengapresiasi SKK Migas-PetroChina International Jabung Ltd yang telah berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Apalagi saat ini pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Dia mengatakan, kolaborasi dan kontribusi PetroChina sebagai mitra dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah Tanjung Jabung Timur, khususnya di bidang infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
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