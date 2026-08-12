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Djati Waluyo
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.37 WIB

HBKN dan Libur Sekolah Belum Cukup, Penjualan Ritel Juni 2026 Masih Terkontraksi

Suasana di salah satu pusat perbelanjaan ritel di Jakarta. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Suasana di salah satu pusat perbelanjaan ritel di Jakarta. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah tidak mampu mendorong pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Juni 2026 yang terkontraksi -3,0 persen year on year (yoy).

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Juni 2026, Bank Indonesia (BI), mencatat capaian tersebut membaik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan - 3,9 yoy.

Meski begitu, BI mencatat sejumlah kelompok masih mencatatkan pertumbuhan dan menjadi penopang kinerja penjualan pada periode laporan Juni 2026.

Adapun, data yang ditunjukan BI diantaranya Kelompok Suku Cadang dan Aksesori indeks 155,7, tumbuh 1 8,8 persen yoy, Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya indeks 84,5; tumbuh 2,8 persen yoy, serta Kelompok Barang Lainnya indeks 83,6, tumbuh 1,1 persen yo.

“Sementara itu, kelompok lainnya mencatatkan perbaikan meski masih berada dalam fase kontraksi, yaitu pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (indeks 31 8,4; terkontraksi 3,6 persen yoy serta Subkelompok Sandang indeks 85,7; terkontraksi 3,1n persen yoy,” tulis BI dikutip Rabu (12/8).

Sementara itu, jika dilihat secara bulanan kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 mencatatkan pertumbuhan menjadi 0,7 persen month to month (mtm) dari sebelumnya terkontraksi sebesar 1,5 perssen mtm .

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja pada Kelompok Barang Lainnya, Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, serta Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang masing-masing tumbuh 6,9 persen, 3,7 persen, dan 2,8 persen setelah pada Mei 2026 masing -masing terkontraksi sebesar 9, 2 persen, 4,7 persen, dan 0,7 persen.

Selain itu, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga mencatatkan pertumbuhan masing -masing sebesar 3,5 persen dan 0,1 persen.

“Perkembangan tersebut didorong oleh terjaganya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah,” tulisnya.

Editor: Bintang Pradewo
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