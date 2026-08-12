Indeks Keyakinan Konsumen BI Turun pada Juli 2026, Kelompok Usia di Atas 41 Tahun Paling Pesimis!

JawaPos.com - Melonjaknya pesimisme kelompok usia di atas 41 tahun menjadi salah satu faktor yang mendorong penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026.

Sebagaimana diketahui, IKK (IKK) Juli 2026 tercatat sebesar 116,8 atau turun satu poin jika dibandingkan dengan realisasi Juni 2026 sebesar 117,8.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada pada level 107,9 atau turun 2 poin jika dibandingkan dengan catatan Juni 2026 sebesar 10,2.

Bank Indonesia mencatat, berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini tetap kuat pada seluruh kelompok, meskipun sebagian besar mengalami penurunan indeks.

“Indeks tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran Rp4,1-5 juta, yaitu sebesar 124,5,” tulis BI dikutip Rabu (12/8).

BI juga mencatat penurunan juga disebabkan oleh persepsi responden berpendidikan SMA terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini menurun dan masih berada pada level pesimis.

Meskipun demikian, responden berpendidikan akademi/diploma, sarjana, dan pascasarjana mencatatkan kenaikan indeks, masing-masing sebesar 106,2, 114,5, dan 101,7.

“Berdasarkan kelompok usia, indeks masih berada di level optimis pada kelompok usia 20-40 tahun, sedangkan kelompok usia >41 tahun berada pada level pesimis,” Tulis Bank Indonesia.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) berada pada level optimis pada kelompok pengeluaran lebih dari Rp 4,1 juta.