Disbudpar Akan Cabut Gelar Runner Up Raka Jatim yang Diduga Suruh Pacar Aborsi

Runner up Raka Jawa Timur 2026, Tio Ferdian Rahmana menjadi sorotan setelah diduga menyuruh pacarnya aborsi hingga ke Singapura. (Instagram @ingintauindonesia)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), akan mencabut gelar Runner Up Raka Jatim, Trio Ferdian Rahmana, yang diduga menyuruh pacarnya melakukan aborsi kandungan ke dukun hingga Singapura. Hal itu dilakukan sebagai hukuman atas dugaan perbuatan yang dilakukan pelaku.
"(Soal hukuman) sanksi terberat pasti pencabutan gelar dan pengeluaran dari Ikatan Raka Raki," tegas Kepala Disbudpar Jawa Timur Evy Afianasari, Selasa (11/8).
Hingga kini, menurut Evy pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya.
Sebab, figur yang menjadi pemberitaan, yakni Tio Ferdian Rahmana merupakan perwakilan Raka dari Surabaya. Oleh karena itu, pemeriksaan awal terhadap kasus tersebut menjadi kewenangan pemerintah setempat.
"Jadi kalau ada kasus, mereka dulu yang investigasi. Nanti mereka akan mengirimkan berita acara hasil investigasinya ke kami. Setelah itu baru kami akan melakukan sidang dengan dewan juri," ujarnya, Selasa (11/8).
Kendati demikian, Evy menyebut Disbudpar Jatim telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, namun belum ada informasi yang bisa disampaikan ke publik, karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Sudah. Pastinya sudah. Tetapi masih belum bisa memberikan keterangan, karena belum ada dokumen yang ditandatangani. ," tukas Evy.
Nama runner up Raka Raki Jawa Timur 2026, Tio Ferdian Rahmana mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Pria 24 tahun tersebut diduga meminta pacarnya aborsi kandungan ke dukun hingga Singapura.
Kasus tersebut muncul setelah akun instagram @ingintauindonesia mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga antara Tio dengan pacarnya yang membahas rencana aborsi ke dukun anak.
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