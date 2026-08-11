Gelar Runner Up Raka Jatim 2026 Dicabut, Tio Ferdian Wajib Kembalikan Atribut dan Hadiah

JawaPos.com - Runner Up Raka Jawa Timur 2026, Tio Ferdian Rahmana, mendapat sanksi pencabutan status setelah namanya viral karena diduga menyuruh sang pacar menggugurkan kandungan hingga ke Singapura.

Kabar ini dibenarkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Evy Afianasari, setelah pihaknya menggelar sidang pelanggaran kode etik bersama Dewan Juri Raka Raki Jatim 2026.

Sidang tersebut juga melibatkan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya (Disbudporapar) Surabaya, Ikatan Raka Raki Jawa Timur Paguyuban Cak Ning Surabaya, dan psikolog.

"Dalam rapat tersebut sudah diputuskan bahwa satu, mencabut status saudara Tio Ferdian Rahmana sebagai wakil satu Raka Jawa Timur tahun 2026," ujar Evy ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (11/8).

Dengan pencabutan status tersebut, mahasiswa berusia 24 tahun itu dibebastugaskan dari seluruh hak dan kewajibannya sebagai Wakil I Raka Jawa Timur Tahun 2026.

"Keputusan yang kedua, saudara Tio diwajibkan mengembalikan seluruh atribut, selempang, piala, piagam dan hadiah yang berupa uang tunai, produk dan voucher yang diterimakan kepada Disbudpar Jawa Timur," imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap konsekuensi pelanggaran kode etik, Disbudpar Jatim dan Dewan Juri Raka Raki Jatim 2026 sepakat untuk tidak menunjuk pengganti gelar Wakil I Raka Jawa Timur tahun 2026.

Kronologi singkat

Nama runner up Raka Raki Jawa Timur 2026, Tio Ferdian Rahmana mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Pria 24 tahun tersebut diduga meminta pacarnya aborsi kandungan ke dukun hingga Singapura.