Setelah Lampung, Kini TNI AU Siapkan Jalan Tol di Jatim untuk Runway Alternatif Pesawat Tempur

Pesawat Tempur Super Tucano dan F-16 Fighting Falcon TNI AU berhasil melakukan pendaratan di Jalan Tol pada Rabu (11/2). (TNI AU)
JawaPos.com - TNI AU kembali menyiapkan jalan tol untuk runway atau landas pacu alternatif pesawat tempur. Setelah Lampung, kini jalan tol di Jawa Timur (Jatim) yang disiapkan oleh Angkatan Udara.
Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi memimpin langsung rapat pembahasan kesiapan pemanfaatan jalan tol di Jatim untuk dijadikan sebagai runway alternatif.
Agenda tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin (10/8). Berdasar keterangan resmi dari Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau) pada Selasa (11/8), langkah itu diambil untuk mendukung operasi penerbangan Angkatan Udara.
”Rapat membahas berbagai aspek yang diperlukan guna mendukung kelancaran rencana kegiatan, termasuk koordinasi dan sinergi antarsatuan serta dengan pihak terkait,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana.
Menurut Nyoman, dalam rapat tersebut ditekankan agar semua unsur yang terlibat melaksanakan persiapan secara cermat. Dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan dalam setiap tahapan kegiatan.
Dia menyebut, upaya tersebut merupakan bagian dari pembinaan kemampuan dan kesiapan operasional TNI AU dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara, khususnya dalam situasi kontijensi.
Terkait dengan ruas tol yang akan digunakan, Nyoman menyatakan bahwa pihaknya masih meninjau beberapa ruas. Termasuk diantaranya ruas Probolinggo-Banyuwangi.
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”Salah satu alternatif tol tersebut rencananya, namun msh ditinjau dari tim,” kata dia.
Akhir tahun lalu, pesawat tempur TNI AU berhasil mendarat dan terbang dari Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung. Tidak hanya Super Tucano, penerbang F-16 Fighting Falcon juga sukses mendaratkan jet tempur tersebut di atas aspal jalan tol di wilayah Lampung.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyaksikan langsung uji coba tersebut. Menurut dia, keberhasilan pilot-pilot TNI AU mendaratkan pesawat tempur di jalan tol merupakan tonggak baru dalam sejarah Angkatan Udara Indonesia.
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