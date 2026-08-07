Fiorentina Bangun Skuad Ambisius dengan Investasi Transfer Rp1,9 Triliun Sambut Perayaan 100 Tahun

Fiorentina rayakan 100 tahun klub dengan belanja di bursa transfer sebanyak Rp 1,9 triliun (Bein Sports)
JawaPos.com – Fiorentina merayakan ulang tahun ke-100 klub dengan melakukan belanja besar-besaran pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Klub berjuluk The Viola tersebut telah menginvestasikan lebih dari EUR 100 juta atau sekitar Rp1,9 triliun untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru.
Langkah tersebut menjadi bukti keseriusan Fiorentina untuk kembali bersaing di papan atas Serie A.
Fiorentina tercatat sebagai salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di Serie A pada musim panas ini.
Hanya Juventus dan AC Milan yang mengeluarkan dana transfer lebih besar dibandingkan Fiorentina. Investasi tersebut dilakukan setelah klub menjalani musim yang sulit dan sempat berada di papan bawah klasemen.
Direktur olahraga Fabio Paratici bersama pelatih Fabio Grosso memimpin proses perekrutan sejumlah pemain baru.
Fiorentina mendatangkan Arthur Atta, Christ Inao Oulaï, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini, Víctor Valdepeñas, Álex Jiménez, Radu Drăgușin, dan João Mário untuk memperkuat berbagai lini.
Sementara itu, penjaga gawang berpengalaman David de Gea tetap dipertahankan sebagai salah satu pemain kunci tim.
Sejumlah pemain baru mengaku tertarik bergabung karena proyek ambisius yang disiapkan Fiorentina untuk musim mendatang.
Fabio Grosso juga berupaya membangun tim dengan gaya bermain menyerang guna mengembalikan daya saing klub di kompetisi domestik maupun Eropa.
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