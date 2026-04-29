RUPST bank bjb: Tetapkan Susi Pudjiastuti Jadi Komisaris Utama dan Tebar Dividen Rp 900 Miliar

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. kegiatan ini membahas sejumlah agenda penting seperti penetapan pengurus baru hingga pembagian dividen.

Bank bjb turut mengundang seluruh pemegang saham hadir dalam RUPST ini. Terdapat 7 agenda penting dalam kegiatan ini.

"Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha," kata Deputy Corporate Secretary bank bjb, Sani Ikhsan Maulana, Rabu (29/4).

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Agenda kedua penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen yakni sebesar Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per lembar saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. genda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan.

Selanjutnya keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologi informasi. Terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan.

Bank bjb telah menetapkan sejumlah nama untuk mengisi kursi komisaris dan direksi. Nama-nama tersebut akan resmi mengembang jabatan baru setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut susunan kepengurusan baru bank bjb: