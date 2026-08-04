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Dimas Choirul
Selasa, 4 Agustus 2026 | 22.04 WIB

Viral 135 Titik Kopdes Merah Putih di Tengah Laut, Pemkab Ungkap Faktanya

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melakukan pengecekan langsung melalui sistem milik Kementerian Koperasi. (Radar Banjarmasin). - Image

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melakukan pengecekan langsung melalui sistem milik Kementerian Koperasi. (Radar Banjarmasin).

JawaPos.com - Viral di media sosial tangkapan layar aplikasi Simkopdes yang memperlihatkan seolah-olah 135 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tapin berada di tengah laut.

Informasi tersebut langsung mendapat perhatian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Setelah melakukan pengecekan langsung melalui sistem milik Kementerian Koperasi, dipastikan seluruh titik KDMP di Kabupaten Tapin berada di daratan.

Dilansir Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Herliwansyah, menegaskan isu yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Tadi kami sudah membuka langsung sistem Kementerian Koperasi. Alhamdulillah, informasi yang menyebut titik Koperasi Desa Merah Putih berada di tengah laut sudah terbantahkan. Saat kami membuka wilayah Kalimantan Selatan, kemudian masuk ke Kabupaten Tapin, seluruh titik koperasi terbaca berada di daratan," ujarnya, dikutip Selasa (4/8).

Berdasarkan data yang tampil di aplikasi, sebanyak 135 titik KDMP di Kabupaten Tapin seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Tapin dan tidak ada satu pun yang berada di laut.

Menurutnya, secara geografis hal tersebut juga sangat mudah dipastikan karena Kabupaten Tapin tidak memiliki wilayah laut.

"Sebagaimana kita ketahui, dari ujung barat, timur, selatan hingga utara Kabupaten Tapin tidak ada wilayah laut. Jadi kami pastikan seluruh titik pembangunan koperasi berada di daratan," tegasnya.

Ia menjelaskan, terkait titik koordinat memang secara otomatis bahwa kawan-kawan pengurus menentukan alamat di mana koperasi itu berada.

"Memang yang mengisi merupakan kawan-kawan pengurus koperasi, saat melakukan input data. Jadi terkait koordinat mengikuti data yang dimasukkan di lapangan," jelasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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