Viral 135 Titik Kopdes Merah Putih di Tengah Laut, Pemkab Ungkap Faktanya

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melakukan pengecekan langsung melalui sistem milik Kementerian Koperasi. (Radar Banjarmasin).
JawaPos.com - Viral di media sosial tangkapan layar aplikasi Simkopdes yang memperlihatkan seolah-olah 135 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tapin berada di tengah laut.
Informasi tersebut langsung mendapat perhatian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Setelah melakukan pengecekan langsung melalui sistem milik Kementerian Koperasi, dipastikan seluruh titik KDMP di Kabupaten Tapin berada di daratan.
Dilansir Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Herliwansyah, menegaskan isu yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Tadi kami sudah membuka langsung sistem Kementerian Koperasi. Alhamdulillah, informasi yang menyebut titik Koperasi Desa Merah Putih berada di tengah laut sudah terbantahkan. Saat kami membuka wilayah Kalimantan Selatan, kemudian masuk ke Kabupaten Tapin, seluruh titik koperasi terbaca berada di daratan," ujarnya, dikutip Selasa (4/8).
Baca Juga:Jadi Tersangka di Polri dan Kejagung, Eks Jampidsus Febrie Ajukan 2 Praperadilan Sekaligus
Berdasarkan data yang tampil di aplikasi, sebanyak 135 titik KDMP di Kabupaten Tapin seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Tapin dan tidak ada satu pun yang berada di laut.
Menurutnya, secara geografis hal tersebut juga sangat mudah dipastikan karena Kabupaten Tapin tidak memiliki wilayah laut.
"Sebagaimana kita ketahui, dari ujung barat, timur, selatan hingga utara Kabupaten Tapin tidak ada wilayah laut. Jadi kami pastikan seluruh titik pembangunan koperasi berada di daratan," tegasnya.
Ia menjelaskan, terkait titik koordinat memang secara otomatis bahwa kawan-kawan pengurus menentukan alamat di mana koperasi itu berada.
"Memang yang mengisi merupakan kawan-kawan pengurus koperasi, saat melakukan input data. Jadi terkait koordinat mengikuti data yang dimasukkan di lapangan," jelasnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut