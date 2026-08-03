Danantara Housing Expo 2026 Siap Digelar! Hadirkan Promo Spesial KPR dengan DP Mulai 1 Persen

Ilustrasi nasabah telah mencapai kesepakatan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. (Diperagakan oleh model)(Freepik)
JawaPos.con - Memiliki hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus indikator penting kesejahteraan masyarakat. Namun, proses mencari rumah yang sesuai kebutuhan sekaligus terjangkau kerap menjadi tantangan tersendiri, mulai dari pertimbangan lokasi, harga, hingga skema pembiayaan yang tepat.
Menjawab kebutuhan tersebut, Danantara Housing Expo 2026 hadir sebagai pameran properti hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sejumlah pengembang properti terpercaya. Pameran ini akan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di NICE PIK 2.
Dalam pameran ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat berbagai pilihan hunian dari pengembang ternama, tetapi juga memperoleh kemudahan pembiayaan melalui promo KPR spesial dari BRI, salah satu bank Himbara yang turut ambil bagian dalam ekosistem ini.
Satu Ekosistem, Beragam Pilihan Hunian
Danantara Housing Expo 2026 dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai pilihan hunian sekaligus berkonsultasi langsung mengenai fasilitas pembiayaan rumah. Melalui satu ekosistem yang terintegrasi, pengunjung dapat membandingkan berbagai pilihan hunian dari developer terpercaya sekaligus memperoleh penawaran pembiayaan yang kompetitif dalam satu kunjungan.
Kolaborasi antara Danantara Indonesia, Himbara, dan pengembang properti ini juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional.
Promo KPR dengan DP Mulai 1% hingga Tenor 30 Tahun
Sebagai bagian dari Himbara, BRI turut menghadirkan berbagai promo KPR yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mewujudkan rumah impian selama Danantara Housing Expo 2026 berlangsung. Berikut sejumlah promo yang bisa dimanfaatkan pengunjung:
• DP mulai 1%.
• Suku bunga mulai 2,75%.
• Tenor hingga 30 tahun.
• Simulasi cicilan mulai Rp1 jutaan.
Uang muka yang ringan memberi kesempatan bagi masyarakat, khususnya first home buyer, untuk lebih mudah memulai kepemilikan rumah pertama. Sementara itu, tenor pembiayaan hingga 30 tahun membantu nasabah memperoleh cicilan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.
Proses Pengajuan Mudah dengan Jaringan Layanan Luas
BRI menghadirkan proses pengajuan KPR yang mudah, didukung jaringan layanan yang luas serta pengalaman panjang dalam pembiayaan properti. Hal ini menjadikan BRI sebagai mitra finansial yang dapat diandalkan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik untuk hunian pertama maupun sebagai instrumen investasi.
Kunjungi Danantara Housing Expo 2026
Kunjungi Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2 pada 27–30 Agustus 2026 dan manfaatkan promo spesial BRI KPR dengan DP mulai 1%, bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, serta cicilan mulai Rp1 jutaan untuk mewujudkan rumah impian Anda.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut