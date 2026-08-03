Danantara Housing Expo 2026 Siap Digelar! Hadirkan Promo KPR BRI dengan DP Mulai 1 Persen

JawaPos.con - Memiliki hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus indikator penting kesejahteraan masyarakat. Namun, proses mencari rumah yang sesuai kebutuhan sekaligus terjangkau kerap menjadi tantangan tersendiri, mulai dari pertimbangan lokasi, harga, hingga skema pembiayaan yang tepat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Danantara Housing Expo 2026 hadir sebagai pameran properti hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sejumlah pengembang properti terpercaya. Pameran ini akan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di NICE PIK 2.

Dalam pameran ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat berbagai pilihan hunian dari pengembang ternama, tetapi juga memperoleh kemudahan pembiayaan melalui promo KPR spesial dari BRI, salah satu bank Himbara yang turut ambil bagian dalam ekosistem ini.

Satu Ekosistem, Beragam Pilihan Hunian

Danantara Housing Expo 2026 dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai pilihan hunian sekaligus berkonsultasi langsung mengenai fasilitas pembiayaan rumah. Melalui satu ekosistem yang terintegrasi, pengunjung dapat membandingkan berbagai pilihan hunian dari developer terpercaya sekaligus memperoleh penawaran pembiayaan yang kompetitif dalam satu kunjungan.

Kolaborasi antara Danantara Indonesia, Himbara, dan pengembang properti ini juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Promo KPR dengan DP Mulai 1% hingga Tenor 30 Tahun

Danantara Housing Expo segera digelar 27-30 Agsutsu 2026 di NICE PIK 2. (Istimewa)

Sebagai bagian dari Himbara, BRI turut menghadirkan berbagai promo KPR yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mewujudkan rumah impian selama Danantara Housing Expo 2026 berlangsung. Berikut sejumlah promo yang bisa dimanfaatkan pengunjung:

• DP mulai 1%.

• Suku bunga mulai 2,75%.

• Tenor hingga 30 tahun.

• Simulasi cicilan mulai Rp1 jutaan.

Uang muka yang ringan memberi kesempatan bagi masyarakat, khususnya first home buyer, untuk lebih mudah memulai kepemilikan rumah pertama. Sementara itu, tenor pembiayaan hingga 30 tahun membantu nasabah memperoleh cicilan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.

Proses Pengajuan Mudah dengan Jaringan Layanan Luas

BRI menghadirkan proses pengajuan KPR yang mudah, didukung jaringan layanan yang luas serta pengalaman panjang dalam pembiayaan properti. Hal ini menjadikan BRI sebagai mitra finansial yang dapat diandalkan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik untuk hunian pertama maupun sebagai instrumen investasi.