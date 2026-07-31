Raih Penghargaan Top Brand Award 2026, Bukti Penguasa Furnitur Besi Tiga Tahun Beruntun

Importa Furniture kembali mendapatkan penghargaan Top Brand Award 2026. (istimewa)
JawaPos.com - PT Importa Jaya Abadi (Importa Furniture) kembali menegaskan kepemimpinannya di industri furnitur nasional dengan sukses meraih penghargaan Top Brand Award 2026 untuk kategori Furniture Besi.
Pencapaian ini menandai keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan gelar bergengsi tersebut selama tiga tahun berturut-turut.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Piagam Top Brand diserahkan secara langsung kepada Nizar Bawazier, CEO & Founder PT Importa Jaya Abadi pada Rabu (29/7).
Keberhasilan mempertahankan predikat Top Brand selama tiga tahun berturut-turut, serta keberhasilan dua kali menempati posisi 1 Top Brand Index. Anugerah ini diraih bertepatan dengan peringatan 15 tahun berkarya (15th Anniversary) PT Importa Jaya Abadi di Indonesia.
Pencapaian beruntun ini menjadi bukti nyata atas konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas, daya saing merek, serta loyalitas konsumen di seluruh penjuru Tanah Air.
“Ini adalah tahun ketiga berturut-turut Importa mendapatkan TOP Brand Awards, hal ini juga menegaskan bahwa posisi Importa saat ini sudah dipercaya dan mengisi jutaan rumah di Indonesia ," ujar Nizar Bawazier, CEO & Founder PT Importa Jaya Abadi.
Nizar membeberkan, konsistensi ini adalah buah dari kepercayaan berkelanjutan yang diberikan oleh pelanggan, loyalitas mitra bisnis, serta kerja keras seluruh jajaran karyawan.
"Penghargaan ini memicu semangat Importa untuk terus menjaga standar kualitas tinggi dan inovasi tanpa henti," kata dia.
Sebagai pelopor keandalan di segmen furnitur berbahan dasar besi, PT Importa Jaya Abadi dinilai berhasil menjaga keunggulan mereknya berdasarkan tiga parameter utama riset Top Brand Index, yaitu mind share (top of mind), market share (pangsa pasar), dan commitment share (komitmen kepuasan konsumen).
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