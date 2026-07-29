LPEI: Modernisasi dan Rantai Pasok Kunci Industri Tekstil Bersaing di Pasar Global

JawaPos,com - Membaiknya permintaan global membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia dinilai masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kontribusinya terhadap ekspor nasional.

Meski begitu, daya saing industri perlu terus diperkuat melalui modernisasi produksi, penguatan rantai pasok, serta dukungan pembiayaan ekspor. Pasalnya, Indonesia masih menghadapi persaingan ketat dari negara produsen tekstil seperti China, India, dan Vietnam.

Indonesia Eximbank Institute mencatat permintaan global terhadap produk tekstil hulu, seperti benang, kain tenun, dan kain rajut, mulai menunjukkan tren pemulihan sepanjang 2025. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk meningkatkan penetrasi ekspor.

Direktur Pelaksana Bisnis I Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Anton Herdianto mengatakan, daya saing ekspor tekstil Indonesia saat ini masih ditopang produk finished fabric yang menyumbang sekitar 74 persen dari total ekspor TPT nasional.

"Buyer global kini tidak hanya mempertimbangkan harga yang kompetitif, tetapi juga kualitas produk, ketepatan pengiriman, traceability, kepatuhan terhadap standar internasional, hingga penggunaan material yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia," ujar Anton dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/7).

Indonesia Eximbank Institute memproyeksikan ekspor tekstil nasional akan terus tumbuh hingga 2027. Perbaikan prospek ekonomi global dan potensi penurunan suku bunga diperkirakan akan mendorong konsumsi masyarakat dunia, termasuk permintaan terhadap produk pakaian.

Ekspor tekstil nasional diperkirakan tumbuh 2 hingga 3,2 persen pada 2026, meningkat dibanding realisasi pertumbuhan saat ini yang berada di level 1,3 persen. Sementara pada 2027, pertumbuhan diproyeksikan mencapai 3,5 hingga 4 persen.

Anton menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selain didukung biaya tenaga kerja yang kompetitif, industri tekstil nasional juga telah terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Ia menyebut, tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas, mempercepat modernisasi permesinan, serta memenuhi standar keberlanjutan yang kini menjadi syarat utama di pasar ekspor.