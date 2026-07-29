Kepala BGN Sudaryono Soal Tunggakan Rp 1,6 Triliun: Masih Diaudit

Kepala BGN Sudaryono beserta Wakil Kepala BGN saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7). (Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan tunggakan instansinya senilai Rp 1,6 triliun akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, sebelumnya tetap harus menunggu hasil audit.
Ia menegaskan tidak akan ada pembayaran yang dilakukan berdasarkan keputusan personal, melainkan mengacu pada sistem dan hasil pemeriksaan auditor.
Menurut Sudaryono, Rp 1,6 triliun tersebut merupakan tunggakan yang saat ini masih dalam proses audit. Sehingga BGN belum dapat melakukan pembayaran sebelum seluruh proses dinyatakan bersih dan sesuai ketentuan.
"Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari dari auditor sedang diaudit manakala clean and clear ya saya kira dibayar. Ya saya saya enggak ada 'Oh yang ini musti kau bayar sendiri' enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system ya, tidak trust in person," ujar Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7).
Baca Juga:BGN Resmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center, Upaya Perkuat Transparansi dan Menutup Jalur Lobi Pribadi
Ia menegaskan, setiap keputusan terkait pembayaran tunggakan akan didasarkan pada mekanisme yang berlaku, bukan atas arahan individu.
Sudaryono juga mengungkapkan bahwa Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditugaskan mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai prosedur.
"Berdasarkan sistem, kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah yang bagus yang benar sesuai dengan mekanisme yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah," katanya.
Diketahui, BGN masih memiliki tunggakan pembayaran senilai Rp 1,6 triliun yang berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025.
Kewajiban tersebut berkenaan dengan pihak ketiga. Mulai dari penyedia jasa, event organizer (EO), publikasi, hingga perguruan tinggi.
Baca Juga:Kursi Wamentan Kosong Ditinggal Sudaryono ke BGN, Mentan Amran Ungkap Kriteria Pengganti yang Diinginkan
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh kegiatan yang menjadi dasar tagihan tersebut sebenarnya telah selesai dilaksanakan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya