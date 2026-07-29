Penutupan Akun Kredivo Tidak Dipungut Biaya, Hati-Hati Jika Diminta Transfer

JawaPos.com - Masih ada sebagian pengguna yang mengira bahwa menutup akun layanan paylater memerlukan biaya administrasi atau bahkan pembayaran tertentu kepada pihak penyedia layanan. Padahal, jika dilakukan melalui prosedur resmi, cara hapus akun Kredivo permanen tidak dikenakan biaya apa pun.

Karena itu, apabila ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan Kredivo dan meminta pengguna mentransfer sejumlah uang agar proses penutupan akun dapat dipercepat atau disetujui, sebaiknya jangan langsung percaya. Pengajuan penutupan akun hanya dilakukan melalui saluran resmi Customer Service dan akan melalui proses verifikasi identitas.

Ajukan Penutupan Akun Melalui Jalur Resmi

Sebelum mengajukan penutupan akun, pastikan seluruh tagihan telah dilunasi dan tidak ada cicilan maupun saldo pinjaman yang masih berjalan. Setelah itu, pengguna dapat menghubungi Customer Service Kredivo melalui salah satu saluran resmi berikut.

Melalui Call Center

Bagi yang ingin mendapatkan respons secara langsung, pengajuan dapat dilakukan melalui layanan telepon Customer Service Kredivo 0804-1-573348. Sebelum menghubungi, pastikan pulsa mencukupi agar proses verifikasi dapat berjalan tanpa terputus.

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Saat panggilan terhubung, sampaikan bahwa kamu ingin mengajukan penutupan akun. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi identitas dengan meminta beberapa informasi, seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data lain yang diperlukan. Setelah verifikasi selesai, ikuti arahan Customer Service hingga permohonan penutupan akun diproses.

Melalui Email

Apabila lebih nyaman mengajukan secara tertulis, kamu juga dapat mengirimkan permohonan melalui email ke support@kredivo.com menggunakan alamat email yang terdaftar pada akun Kredivo.

Pada email tersebut, cantumkan identitas seperti nama lengkap, NIK, nomor handphone, serta alamat email yang terdaftar. Tuliskan pula bahwa kamu ingin mengajukan penutupan akun secara permanen. Dalam beberapa kondisi, tim Customer Service dapat meminta dokumen tambahan sebagai bagian dari proses verifikasi sebelum permohonan diproses lebih lanjut.

Jangan Percaya Jika Ada Permintaan Transfer Dana

Karena proses penutupan akun dilakukan melalui Customer Service resmi, pengguna tidak perlu membayar biaya administrasi ataupun mentransfer uang kepada siapa pun. Oleh sebab itu, waspadalah apabila ada pihak yang menghubungi melalui telepon, pesan singkat, email, maupun media sosial dan meminta sejumlah uang dengan alasan biaya penutupan akun, biaya verifikasi, atau percepatan proses.

Selain tidak melakukan transfer, hindari juga memberikan kode OTP, PIN, maupun data pribadi kepada pihak yang identitasnya tidak dapat dipastikan. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera hentikan komunikasi dan lakukan konfirmasi melalui Customer Service resmi Kredivo.