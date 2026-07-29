Prediksi IHSG 29 Juli dan Rekomendasi Saham ADMR, DSNG, ICBP, TPIA

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali melemah pada perdagangan Rabu (29/7), setelah ditutup melemah sebesar 0,89 persen ke level 6,130 pada perdagangan Selasa (28/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) dari wave [iv], cermati area 6,074-6,107 sebagai area koreksinya. Adapun kami perkirakan, area penguatan terdekatnya berada di 6,262-6,299.

Adapun level support IHSG berada di 6,111, 6,007. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham ADMR. Pada perdagangan terakhir, saham ADMR terkoreksi 0,34 persen ke level 1.470 dan masih didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADMR saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (i) dari wave [c].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.435–1.470 dengan target harga 1.550 hingga 1.615 dan stop loss di bawah 1.385.

Sementara itu, saham DSNG juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham DSNG menguat 6,77 persen ke level 1.340 dan disertai munculnya volume pembelian. Penguatannya juga berhasil menembus MA60. MNC Sekuritas memperkirakan posisi DSNG saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 5 dari wave (A) dari wave [B].

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.270–1.315 dengan target harga 1.390 hingga 1.430 dan stop loss di bawah 1.265.