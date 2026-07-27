Perry Warjiyo Mundur, Pengamat: Siapapun Gubernur BI Baru Sulit Dongkrak Rupiah

JawaPos.com - Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, tidak akan mengerek nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ibrahim menjelaskan, siapapun yang akan menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan sangat sulit untuk dapat mengembalikan posisi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

“Siapapun yang memimpin Bank Indonesia saat ini sangat sulit untuk membuat Rupiah kembali lagi mengalami penguatan,” ujar Ibrahim dalam pesan video yang diterima JawaPos.com, Senin (27/7).

Ibrahim mengatakan, permasalahan eksternal dan internal membuat Rupiah sulit untuk menguat. Ia menjelaskan, dari sisi eksternal kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik akibat perang di Timur Tengah dan Eropa timur.

Sementara itu, dari sisi dalam negeri pelemahan rupiah dipengaruhi oleh program pemerintah seperti Makan bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang memakan anggaran cukup besar.

Hal tersebut membuat kekuatan fiskal dalam negeri mengalami permasalahan yang berdampak pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS.

“Karena masalah geopolitik, ya perekonomian di dalam negeri pun juga sedang calut marut. Ini yang membuat Rupiah kembali mengalami pelemahan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mundur dari jabatanya setelah menjabat sejak 24 Mei 2018 atau selama 7 tahun.