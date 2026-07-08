Rosan Roeslani Optimistis Proyek PSEL Bali Rampung Akhir 2027

JawaPos.com - CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menargetkan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali akan rampung pada akhir tahun 2027.

“Saya meyakini walaupun targetnya semester pertama 2028, ini bisa selesai pada akhir tahun 2027. Danantara mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan groundbreaking pertama dan fasilitas PISEL pertama di Bali,” ujar Rosan dalam peresmian pembangunan PSEL Bali dipantau virtual, Rabu (8/7).

Rosan mengatakan, proyek PSEL bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan produksi listrik tetapi memberikan manfaat lainya seperti mengurangi persoalan lingkungan, kesehatan, dan tata kelola pengelolaan sampah secara signifikan.

“Karena kalau kita bicara mengenai sampah, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar,” ujarnya.

Rosan menyebut bahwa, proyek PSEL Bali menggukan teknologi yang mampu mengolah seluruh jenis sampah ini telah terbukti berhasil dan diterapkan di hampir 50 negara di dunia.

Ia mengaku, telah melihat langsung penerapan teknologi serupa di sejumlah negara, seperti Tiongkok dan Jepang. Menurutnya, fasilitas pengolahan sampah di negara-negara tersebut dibangun di kawasan permukiman tanpa menimbulkan bau maupun pencemaran.

"Di China itu di tengah pemukiman elit, seperti di Pondok Indahnya, di tengah-tengahnya itu ada PSEL-nya, karena bersih, tidak ada bau sama sekali, bahkan di belakangnya dibikin taman bacaan dan rekreasi untuk anak-anak,” ujarnya.