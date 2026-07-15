Semester II 2026 Penuh Tantangan, Investor Diminta Bangun Portofolio Tangguh

JawaPos.com – Ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi perubahan geopolitik, arah kebijakan suku bunga, serta volatilitas pasar keuangan membuat investor dituntut semakin cermat dalam mengambil keputusan investasi. Memasuki semester II 2026, peluang investasi dinilai masih terbuka meski gejolak pasar global diperkirakan tetap berlangsung.

Karena itu, investor perlu menjaga disiplin dalam melakukan diversifikasi dan membangun portofolio yang tangguh agar dapat memanfaatkan peluang di berbagai siklus pasar.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan investor, khususnya kelompok High Net Worth Individuals (HNWI), terhadap layanan pengelolaan kekayaan yang lebih personal dan berbasis analisis jangka panjang terus meningkat.

Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Melfrida Gultom mengatakan, perubahan lanskap ekonomi dan investasi mendorong kebutuhan akan layanan wealth management yang dipersonalisasi serta didukung insights yang tepercaya.

"Menjawab kebutuhan tersebut, kami memperkenalkan evolusi DBS Treasures Private Client dalam DBS Insights Forum 2026 sebagai wujud komitmen memberikan pengalaman wealth management yang semakin personal," kata Melfrida saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut dia, layanan tersebut dirancang untuk membantu nasabah memperoleh arahan strategis dari Chief Investment Office (CIO) terbaik di Asia, pendampingan tim investasi profesional, serta berbagai keistimewaan eksklusif yang disesuaikan dengan setiap tahap kehidupan nasabah.

Komitmen tersebut, lanjut Melfrida, tercermin dari kinerja bisnis wealth management Bank DBS Indonesia sepanjang semester I 2026 yang menunjukkan pertumbuhan positif.

Khusus untuk DBS Treasures Private Client mencatat pertumbuhan Total Assets Under Management (AUM) sebesar 13 persen secara tahunan (yoy), dengan rata-rata AUM per nasabah meningkat 15 persen.