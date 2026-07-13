Investasi ORI030 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan program cashback hingga Rp15 juta bagi investor yang melakukan pembelian Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030 melalui aplikasi wondr by BNI. Program tersebut berlaku selama masa penawaran ORI030 pada 6–30 Juli 2026 sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Investor dapat memperoleh cashback hingga Rp15 juta apabila melakukan pembelian ORI030 melalui wondr by BNI menggunakan dana baru atau fresh fund yang berasal dari transfer antarbank, RTGS, atau kliring. Nilai cashback diberikan sesuai nominal pembelian ORI030 yang ditetapkan dalam ketentuan program.

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memudahkan masyarakat berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui kanal digital.

"BNI terus berupaya menghadirkan layanan investasi digital yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Melalui wondr by BNI, nasabah dapat berinvestasi ORI030 secara praktis kapan saja dan di mana saja, sekaligus turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia," ujar Steven dalam keterangan tertulis.

ORI030 ditawarkan pemerintah dalam dua pilihan seri. ORI030T3 memiliki tenor tiga tahun dengan kupon tetap atau fixed rate sebesar 6,90% per tahun, sedangkan ORI030T6 memiliki tenor enam tahun dengan kupon tetap sebesar 7,00% per tahun.

Selain untuk pembelian menggunakan fresh fund, BNI juga memberikan cashback bagi nasabah yang melakukan reinvestasi dari dana hasil jatuh tempo SBR013T2 atau ORI023T3 ke ORI030 melalui wondr by BNI. BNI turut menyediakan program New to Investment bagi nasabah BNI terpilih yang baru kembali berinvestasi setelah lebih dari satu tahun tidak memiliki produk investasi.

Seluruh cashback akan dikreditkan secara otomatis ke rekening nasabah paling lambat 30 hari kerja setelah proses settlement transaksi, sepanjang nasabah memenuhi syarat dan ketentuan program.

Melalui wondr by BNI, nasabah dapat mengecek kuota penawaran, melakukan simulasi pendapatan kupon, melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital, serta menerima distribusi kupon langsung ke rekening BNI. Fitur tersebut membuat proses investasi SBN ritel menjadi lebih sederhana dan mudah diakses.

Selain itu, layanan investasi ORI030 melalui wondr by BNI juga dapat diakses oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, jangkauan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dapat semakin luas.