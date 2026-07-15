Menkop Ferry: Pembangunan 35 Ribu Kopdes Merah Putih Selesai Agustus 2026

JawaPos.com – Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 35.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) rampung pada Agustus mendatang.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, saat ini progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus berjalan.

Hingga saat ini, sebanyak 15.845 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh, mulai dari bangunan, gudang, gerai hingga perlengkapan pendukung operasional.

Selain yang sudah rampung, saat ini masih terdapat 19.539 unit Kopdes Merah Putih yang dalam tahap pembangunan.

“Jadi diharapkan nanti insya Allah Agustus bangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya yang 100 persen sudah bisa 35.000,” ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Meski pembangunan fisik terus dikebut, Ferry menjelaskan bahwa tahap operasional masih dilakukan secara bertahap melalui skema uji coba.

Saat ini, sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menjalani uji coba operasional.

“Nah itu memang kita memaknainya sebagai apa, uji coba operasional,” katanya.

Lebih lanjut, Ferry menyebut pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi dan aspek bisnis sebelum seluruh koperasi tersebut beroperasi secara penuh.