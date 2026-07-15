Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS, Rabu 15 Juli 2026

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam turun sebesar Rp 21.000 atau menjadi Rp 2.720.000 per gram pada perdagangan Rabu (15/7). Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.413.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.377.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.547.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 133.011.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.357.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.587.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.599.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.405.000.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Baca Juga:Alex Martins Percaya Skuad Baru Persebaya Surabaya Bisa Segera Menyatu, Uji Coba Melawan PSIS Semarang 19 Juli
Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS
Antam
0,5 gram Rp 1.413.000
1 gram Rp 2.720.000
2 gram Rp 5.377.000
3 gram Rp 8.040.000
5 gram Rp 13.364.000
10 gram Rp 26.671.000
25 gram Rp 66.547.000
50 gram Rp 133.011.000
100 gram Rp 265.941.000
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa