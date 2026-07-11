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Djati Waluyo
Sabtu, 11 Juli 2026 | 15.58 WIB

Harga Emas Hari Ini Sabtu 11 Juli 2026: Antam Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Pemilik toko emas menata perhiasan emas miliknya di salah satu Toko Emas Cikini, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemilik toko emas menata perhiasan emas miliknya di salah satu Toko Emas Cikini, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam kembali naik sebesar Rp 17.000 atau sebesar Rp 2.756.000 per gram pada perdagangan Sabtu (11/7). Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.430.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.450.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.035.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 134.831.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.379.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.629.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.641.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.427.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS

Antam
0,5 gram Rp 1.430.000
1 gram Rp 2.756.000
2 gram Rp 5.450.000
3 gram Rp 8.149.000
5 gram Rp 13.546.000
10 gram Rp 27.035.000
25 gram Rp 67.457.000
50 gram Rp 134.831.000
100 gram Rp 269.581.000

0,5 gram Rp 1.379.000
1 gram Rp 2.629.000
2 gram Rp 5.194.000
5 gram Rp 12.889.000
10 gram Rp 25.710.000
25 gram Rp 63.927.000
50 gram Rp 127.751.000
100 gram Rp 255.377.000
250 gram Rp 636.874.000
500 gram Rp 1.273.747.000
1000 gram Rp 2.547.949.000

Editor: Sabik Aji Taufan
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