Ekosistem Digital Dinilai Bisa Perkuat Daya Saing Kopi Indonesia di Tengah Persaingan Pasar

JawaPos.com – Industri kopi Indonesia semakin menunjukkan daya saing di tengah perubahan perilaku konsumen yang kian mengandalkan platform digital untuk mencari dan membeli produk.

Pemanfaatan kanal digital tidak hanya membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar, tetapi juga membuka akses yang lebih besar bagi kopi origin nusantara untuk dikenal masyarakat.

Di saat yang sama, pertumbuhan tersebut turut memberikan dampak berantai bagi petani kopi, tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok lokal dari berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia.

Salah satu langkah industri kopi dalam menjangkau pasar adalah dengan membuat konten memanfaatkan platform digital seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Sejumlah pelaku usaha pun mengalami kenaikan omzet yang cukup signifikan dengan metode ini.

"Kini, sekitar 40 persen dari total penjualan Sakha Coffee berasal dari kedua platform tersebut, menjadikannya salah satu kanal penjualan utama perusahaan," ungkap Pendiri Sakha Coffee Roastery, Teuku Andi Nova Reza di Jakarta, dikutip Senin (13/7).

Tidak hanya memperluas jangkauan pasar, konten juga mengubah cara berinteraksi dengan pelanggan. Melalui video pendek, LIVE Shopping, serta kolaborasi bersama kreator, masyarakat tidak hanya membeli kopi, tetapi juga mengenal cerita di balik setiap origin kopi Indonesia, cara penyeduhan, hingga karakter rasa setiap produk.

Menariknya, sesi LIVE Shopping juga memancing perhatian pelaku usaha seperti pemilik coffee shop yang melakukan pembelian untuk kebutuhan bisnis mereka. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana konten tidak hanya menghubungkan penjual dengan konsumen, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha.