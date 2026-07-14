Waktu Aman Minum Kopi untuk Kesehatan Jantung, Dokter Sarankan sebelum Jam 2 Siang

JawaPos.com - Waktu minum kopi ternyata turut memengaruhi kesehatan jantung dan kualitas tidur. Dokter Spesialis Jantung Primaya Hospital Tangerang dr. Rony M. Santoso, SpJP, Subsp.K(K), Subsp.Var(K)FIHA, FESC, FAPSC, FSCAI, menyarankan kopi dikonsumsi sebelum pukul 14.00 agar tidak mengganggu irama jantung maupun pola tidur.

"Studi memang menganjurkan bahwa kopi diminum sebelum jam dua siang supaya tidak mengganggu irama jantung dan juga pola tidur," ujar dr. Rony kepada wartawan, Selasa (14/7).

Ia menjelaskan, kafein dalam memiliki efek simpatomimetik, yaitu merangsang saraf simpatis sehingga tubuh menjadi lebih waspada. Efek tersebut juga dapat membuat jantung berdebar lebih cepat apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur.

"Kafein itu meningkatkan efek saraf simpatis. Sehingga kita jadi lebih deg-degan, lebih aware. Jadi kalau mau ngopi, sebaiknya pagi setelah sarapan atau setelah makan siang masih boleh," katanya.

Menurut dr. Rony, konsumsi kopi masih tergolong aman jika tidak berlebihan. Ia mengacu pada sebuah jurnal yang menyebutkan asupan kafein di bawah 50 miligram per hari masih aman, yang menurutnya setara dengan sekitar dua gelas kopi.

Meski demikian, dr. Rony menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kopinya, melainkan bahan tambahan yang sering dicampurkan ke dalam minuman tersebut.

Menurutnya, kopi hitam tanpa tambahan gula atau krimer merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan minuman kopi kekinian yang mengandung banyak krimer, susu kental manis, busa, atau pemanis tambahan.

"Yang jadi masalah bukan dari kopinya, tapi additional komponen yang kita tambahkan ke kopinya. Kopinya sedikit, tapi creamer-nya, foam-nya, susu kental manisnya justru banyak," jelasnya.