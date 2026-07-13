Menhut Dinilai Punya Komitmen Memperkuat Perlindungan Gajah sebagai Satwa Dilindungi

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dinilai memiliki komitmen serius dalam upaya memberikan perlindungan gajah dan membangun konservasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group, Heidi Riddle, terhadap terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026.

"Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Populasi Gajah merupakan tonggak penting bagi konservasi gajah di Indonesia dan memberikan sinyal yang sangat positif bagi komunitas konservasi gajah Asia. Konservasi gajah tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah,” kata Heidi Riddle saat dihubungi wartawan di Jakarta pada Senin (13/7).

Menurut Heidi, konservasi gajah membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pihak karena habitat satwa tersebut melintasi berbagai batas administrasi dan sektor pembangunan. Kelangsungan hidup gajah sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor.

Tidak hanya pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga tata ruang, pembangunan infrastruktur, sektor perkebunan dan pertanian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Pendekatan whole of government yang tercermin dalam Instruksi Presiden ini merupakan langkah yang sangat penting,” jelasnya.

Dalam kunjungan Heidi ke Indonesia beberapa waktu lalu, dirinya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Raja Juli Antoni mengenai tantangan konservasi gajah. Dari pertemuan tersebut terlihat komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni beserta Pemerintah Indonesia atas kepemimpinan dan komitmennya dalam melahirkan kebijakan penting ini,” ujarnya.