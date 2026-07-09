Berhasil Keluar dari Selat Hormuz, Kapal Tanker PIS Pertamina Pride Lanjutkan Perjalanan ke Indonesia

JawaPos.com - PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) dengan nama Pertamina Pride berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman dan menuju Cilacap.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan kapal tanker VLCC Pertamina Pride menyusul keberhasilan kapal Gamsunoro untuk keluar dari area Teluk Arab dan melintasi Selat Hormuz.
“Artinya, kedua kapal milik PIS yang tertahan sejak Maret lalu kini bisa kembali melanjutkan perjalanan dan beroperasi seperti biasa," ujar Vega dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).
Vega menjelaskan, Kapal Pertamina Pride mulai bergerak pada Selasa, 7 Juli 2026 pukul 13.00 waktu Dubai dan berhasil melintasi area kritikal serta Selat Hormuz pada Rabu, 8 Juli 2026.
Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa mitigasi risiko dan pemantauan operasional yang dilakukan PIS berjalan efektif dalam menjaga keselamatan pelayaran di tengah dinamika kawasan.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Tehran, dan seluruh pihak atas dukungannya selama ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, serupa dengan Kapal Gamsunoro, pemilihan waktu dan rute Pertamina Pride untuk melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat dengan mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi.
Mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab.
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