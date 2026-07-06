12 Guru Besar dan Akademisi Turun Gunung, Ajukan Amicus Curiae-Bank Tanah Solusi Kebuntuan Agraria

JawaPos.com - 12 guru besar dan akademisi dari kampus turun gunung. Mereka menyerahkan kajian pendapat hukum sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, khusus menyoroti dan mengawal eksistensi Badan Bank Tanah.

Langkah itu diambil tepat dua hari menjelang agenda kesimpulan sidang. Dokumen kajian tersebut diserahkan bukan sebagai bentuk keberpihakan, melainkan sebuah intervensi intelektual yang murni demi keadilan.

"Kami yang tergabung 12 orang ini menyampaikan pendapat hukum sebagai amicus curiae. Kami tidak memihak pemohon dan tidak memihak pemerintah. Kajian yang kami sampaikan dilihat dari sisi filosofis, konstitusional, serta fakta-fakta sosial yang sedang berlangsung," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH-ULM), Prof. Dr. M. Hadin Muhjad pada Senin (6/7).

Hadin menjabarkan, dalam kajian itui para akademisi membongkar narasi yang menyebut Bank Tanah bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, hasil 'godokan' pemikiran para guru besar dan akademisi itu justru menemukan bahwa lembaga ini berurat akar dan sejalan dengan roh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Hadin menegaskan, Badan Bank Tanah justru memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap tata kelola pertanahan nasional. Dia menepis kekhawatiran sejumlah pihak dan memastikan Bank Tanah tidak akan menjadi "matahari kembar" bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Kewenangannya sangat terbatas, hanya di bidang pengelolaan, sehingga tidak akan mencampuri kewenangan Kementerian ATR. Tidak ada tumpang tindih," tegasnya meluruskan kekhawatiran publik atas potensi benturan kelembagaan.

Lebih dari sekadar instrumen pengelolaan, keduabelas akademisi itu melihat Bank Tanah sebagai jalan keluar dari stagnasi keadilan agraria di Indonesia. Selama bertahun-tahun, distribusi tanah yang berkeadilan kerap mandek oleh birokrasi dan sengketa.