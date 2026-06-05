Dapat Kepastian Hukum, 98 Warga Hulu Sungai Selatan Terima Perjanjian Pemanfaatan Tanah

Warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima Perjanjian Pemanfaatan Tanah dari Badan Bank Tanah. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengeluarkan Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk 98 warga. Langkah ini untuk memberikan kepastian hukum bagi warga dalam pengelolaan tanah yang selama ini sudah dijalankan.
Penerima manfaat ini adalah warga di Desa Pakan Dalam, Desa Baruh Jaya, dan Desa Samuda. Selama ini para warga mengelola tanah negara tanpa adanya kepastian hukum, sehingga rawan menimbulkan persoalan pada masa mendatang jika tidak segera diatasi.
Dengan cara ini akan membuka akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus mendorong pemanfaatan lahan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
“Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh kepastian dalam proses legalisasi tanah yang mereka manfaatkan. Tahap berikutnya adalah penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama para penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam memberikan akses tanah yang lebih adil bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum maka warga bisa mengelola lahan dengan lebih maksimal.
Setelah proses penandatanganan selesai, seluruh dokumen akan ditindaklanjuti untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah sesuai peraturan yang berlaku.
Kebijakan pemerintah ini pun disambut baik oleh warga. Khalidi sebagai penerima manfaat berharap pengelolaan tanah akan lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian warga.
"Alhamdulillah, kami bersyukur akhirnya memperoleh kepastian hak atas tanah di desa kami,” ucapnya.
Adapun total luasan lahan dari 98 subjek yang melakukan panandatanganan perjanjian pemanfaatan adalah seluas 187,35 Ha. Lahan tersebut sebelumnya telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun semangka.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan