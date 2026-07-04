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Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.40 WIB

Elevasi Air Bendungan Wonorejo Turun 10 Meter, Operasional PLTA Dipangkas hanya 5 Jam per Hari

Elevasi permukaan air Bendungan Wonorejo saat ini berada di level 169,74 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau turun sekitar 10 meter dibandingkan sebelum musim kemarau yang mencapai 179 mdpl. (ANTARA) - Image

Elevasi permukaan air Bendungan Wonorejo saat ini berada di level 169,74 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau turun sekitar 10 meter dibandingkan sebelum musim kemarau yang mencapai 179 mdpl. (ANTARA)

JawaPos.com - Perum Jasa Tirta (PJT) I memangkas waktu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wonorejo menjadi hanya lima jam per hari seiring menurunnya elevasi permukaan air Bendungan Wonorejo selama musim kemarau.

Kepala Sub Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sungai Brantas 2 Perum Jasa Tirta I Nina Meitasari mengatakan, elevasi permukaan air Bendungan Wonorejo saat ini berada di level 169,74 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau turun sekitar 10 meter dibandingkan sebelum musim kemarau yang mencapai 179 mdpl.

"Prioritas kami tetap memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi masyarakat. Karena itu operasional PLTA kami sesuaikan menjadi lima jam setiap hari," kata Nina.

Kebijakan tersebut dilakukan agar pasokan air baku dan irigasi bagi masyarakat tetap terjaga. Menurut dia, pembatasan operasional dilakukan karena debit air menuju turbin berkurang seiring turunnya elevasi waduk.

Jika sebelumnya PLTA dapat beroperasi antara delapan hingga 24 jam per hari, kini pembangkit hanya dioperasikan pada pukul 19.00 WIB hingga 24.00 WIB atau saat beban listrik mencapai puncak.

Selama lima jam beroperasi, PLTA Wonorejo masih mampu menghasilkan daya sekitar 5,7 megawatt (MW) dari kapasitas terpasang 6,3 MW. Kondisi tersebut dinilai masih sesuai dengan rencana alokasi air tahunan yang telah disusun untuk menghadapi musim kemarau.

Meski demikian, Nina memastikan penurunan elevasi waduk belum berdampak terhadap pasokan air baku maupun layanan irigasi di Tulungagung dan sekitarnya.

PJT I memperkirakan elevasi air masih dapat turun hingga sekitar 141 mdpl apabila tidak terjadi tambahan debit air (inflow) selama musim kemarau.

"Apabila hujan mulai turun dan inflow kembali normal, kami akan melakukan pengisian waduk sesuai pola operasi yang telah ditetapkan," ujarnya, dikutip Sabtu (4/7).

Editor: Estu Suryowati
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