Laba PTPN Melonjak 81 Persen, Transformasi BUMN Perkebunan Dinilai Mulai Berbuah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025 PTPN, di Jakarta, Senin (30/6). (Istimewa).
JawaPos.com - Upaya transformasi yang dijalankan perusahaan perkebunan pelat merah, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil.
Hal itu tercermin dari lonjakan laba bersih konsolidasi yang mencapai Rp 6,39 triliun pada 2025 atau meningkat 81 persen dibandingkan tahun sebelumnya dalam laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2025, di Jakarta.
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Denaldy Mulino Mauna menyampaikan, capaian itu merupakan hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Program-program itu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJS).
"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya memperkuat kinerja dan kesehatan perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pertumbuhan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ke depan, PTPN Group akan terus memperkuat daya saing, tata kelola, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi bangsa dan negara," ujar Denaldy Mulino Mauna dikutip Kamis (2/7).
Selain itu, perusahaan juga mencatat pertumbuhan EBITDA operasional, penjualan, arus kas operasional, serta penguatan struktur permodalan sebagai fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Perbaikan kinerja tersebut turut tercermin dari meningkatnya tingkat kesehatan perusahaan.
Sejak 2021, PTPN Group terus menunjukkan penguatan fundamental melalui perbaikan tata kelola, restrukturisasi keuangan, serta peningkatan kualitas operasional hingga mencapai peringkat A (Stable) pada 2025-2026.
Di sisi lain, sepanjang 2025, Perseroan merealisasikan Program TJSL sebesar Rp 103,15 miliar, yang terdiri atas Program Community Involvement and Development (CID) sebesar Rp 84,20 miliar serta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp18,95 miliar.
"Melalui transformasi yang berkelanjutan, PTPN Group berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi negara, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak terhadap pembangunan Nasional," tandas Denaldy Mulino Mauna.
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