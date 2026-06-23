Saat Layanan BUMN Dipertanyakan, Danantara Buka Ruang Penilaian Publik Lewat CX100

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Danantara Indonesia meluncurkan program Danantara Indonesia CX100 untuk mengukur kualitas layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pengalaman langsung pelanggan.
Melalui survei yang menilai aspek efektivitas, kemudahan, dan pengalaman emosional pengguna, program ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi guna mendorong peningkatan standar pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan standar pelayanan publik melalui pendekatan Customer Experience (CX), dengan menempatkan suara pelanggan sebagai salah satu faktor penting dalam evaluasi kualitas layanan. Penilaian dilakukan melalui tiga pilar utama customer experience, yaitu Effectiveness (ketepatan layanan), Ease (kemudahan akses dan penggunaan layanan), serta Emotion (kenyamanan dan pengalaman pelanggan).
Baca Juga:Laporan Keuangan Danantara Belum juga Rampung, Rosan: Kita Konsolidasikan 1.000 Perusahaan Lebih
"Lebih dari sekadar program penilaian, Danantara Indonesia CX100 hadir untuk mengidentifikasi praktik-praktik pelayanan terbaik sekaligus mendorong budaya service excellence di lingkungan BUMN," tulis Danantara melalui laman resminya, dikutip Selasa (23/6).
Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana mengatakan, sebagai bagian dari ekosistem BUMN yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, ICONNET mendukung pelaksanaan Danantara Indonesia CX100 dengan mengajak pelanggan dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam polling yang telah disediakan.
"Dengan waktu pengisian sekitar satu menit, setiap masukan yang diberikan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan BUMN di Indonesia," kata Cipta.
Baca Juga:Kemenkeu, BI, hingga Danantara Bisa Pegang Saham Bursa, Ekonom Soroti Risiko Konflik Kepentingan Institusional
Masukan pelanggan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan layanan yang berkelanjutan. Melalui Danantara Indonesia CX100, setiap pengalaman yang dibagikan akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan BUMN yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!