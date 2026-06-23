Saat Layanan BUMN Dipertanyakan, Danantara Buka Ruang Penilaian Publik Lewat CX100

JawaPos.com - Danantara Indonesia meluncurkan program Danantara Indonesia CX100 untuk mengukur kualitas layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pengalaman langsung pelanggan.

Melalui survei yang menilai aspek efektivitas, kemudahan, dan pengalaman emosional pengguna, program ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi guna mendorong peningkatan standar pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan standar pelayanan publik melalui pendekatan Customer Experience (CX), dengan menempatkan suara pelanggan sebagai salah satu faktor penting dalam evaluasi kualitas layanan. Penilaian dilakukan melalui tiga pilar utama customer experience, yaitu Effectiveness (ketepatan layanan), Ease (kemudahan akses dan penggunaan layanan), serta Emotion (kenyamanan dan pengalaman pelanggan).

"Lebih dari sekadar program penilaian, Danantara Indonesia CX100 hadir untuk mengidentifikasi praktik-praktik pelayanan terbaik sekaligus mendorong budaya service excellence di lingkungan BUMN," tulis Danantara melalui laman resminya, dikutip Selasa (23/6).

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana mengatakan, sebagai bagian dari ekosistem BUMN yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, ICONNET mendukung pelaksanaan Danantara Indonesia CX100 dengan mengajak pelanggan dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam polling yang telah disediakan.

"Dengan waktu pengisian sekitar satu menit, setiap masukan yang diberikan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan BUMN di Indonesia," kata Cipta.