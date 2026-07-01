5 Dapur SPPG di 3T Jateng Masih Nganggur Sejak Akhir 2025, Investor Khawatir Mangkrak

JawaPos.com - Sebanyak lima dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah (Jateng) hingga kini belum juga beroperasi. Padahal seluruh bangunan telah rampung sejak 8 Desember 2025. Akibatnya, 2.514 calon penerima manfaat belum merasakan program Makan

Dilansir Radar Semarang (Jawapos Group), kelima SPPG itu berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

Di Kabupaten Jepara ada tiga titik, diantaranya di Desa Parang dengan 326 penerima manfaat, Desa Nyamuk ada 166 penerima manfaat, dan Desa Kemujan ada 1.041 penerima manfaat.

Sementara di Kabupaten Demak ada dua titik, yakni di Desa Tambak Gojoyo ada 449 penerima manfaat, dan Desa Tambak Seklenting dengan 532 penerima manfaat.

Investor SPPG 3T Jateng Rendra Bayu mengatakan mandeknya operasional bukan karena bangunan belum siap. Bahkan dapur MBG di daerah 3T ini telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, mulai appraisal, inspeksi, hingga penerbitan dokumen SLS.

"Jawa Tengah itu punya lima (SPPG di 3T), kebetulan pas di kepulauan. Jateng itu sebenarnya sudah tepat sasaran (untuk daerah 3T), tapi belum terealisasi. BGN (Badan Gizi Nasional) bilang nunggu moratorium," kata Rendra saat ditemui di Jalan MT Haryono Semarang, Selasa (30/6).

Meski demikian, hingga kini operasional belum dapat dimulai lantaran pencairan dana dari BGN belum terealisasi. Kondisi tersebut membuat para investor harus terus menanggung biaya operasional bangunan yang sudah berdiri selama tujuh bulan tersebut.

Padahal saat awal kontrak pada November 2025 lalu, BGN mengatakan akan mulai beroperasi pada Januari 2026. Namun, nyatanya hingga akhir Juni 2026 lima SPPG itu masih menganggur.