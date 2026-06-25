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Dimas Choirul
Jumat, 26 Juni 2026 | 03.42 WIB

Mobil SPPG di Jember Hilang Kendali Lalu Tabrak Dapur, Begini Kronologinya

Sebuah mobil distribusi milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumberjambe, Jember, Jawa Timur, menabrak tembok pembatas dapur SPPG pada Kamis (25/6). (Radar Jember)

JawaPos.com - Insiden kecelakaan lalu lintas mengejutkan terjadi di wilayah Kabupaten Jember.

Sebuah mobil distribusi milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumberjambe, Jember, Jawa Timur, menabrak tembok pembatas dapur SPPG tersebut pada Kamis (25/6).

Kendaraan operasional yang mengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut awalnya melaju di jalur pemukiman sebelum akhirnya keluar dari badan jalan dan langsung menyeruduk tembok dapur hingga mengalami kerusakan fisik yang cukup serius.

Dilansir dari Radar Jember (Jawapos Group) Insiden itu terjadi saat operasional dapur sedang libur selama tiga pekan.

Kepala Dapur SPPG Sumberjambe Khairul Anam menjelaskan, mobil distribusi sengaja dinyalakan untuk menjaga kondisi kendaraan selama tidak digunakan dalam waktu cukup lama.

Menurutnya, petugas keamanan yang sedang berjaga mendapat instruksi untuk memanaskan mesin agar tetap terawat.

“Karena dapur libur tiga minggu, mobil distribusi perlu dipanaskan. Satpam yang sedang piket mendapat instruksi untuk menyalakan kendaraan agar mesin tetap terawat,” ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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