Pertamina Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Mandalika Racing Series, UMKM Nikmati Lonjakan Omzet

JawaPos.com - Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 ternyata tidak hanya memberikan dampak signifikan bagi perkembangan talenta muda dan olahraga motor balap tanah air, tapi juga memberikan tambahan rezeki kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berada di sekitar Pertamina Mandalika International Circuit.

Sebanyak delapan booth usaha kecil di bidang kuliner mendapatkan fasilitas area khusus di sekitar area sirkuit dan tidak dipungut biaya sewa selama gelaran berlangsung menjangkau penonton, pembalap dan kru balap. Selain makanan khas Lombok seperti Nasi Balap Puyung, Ayam taliwang, juga disediakan aneka makanan dan minuman.

Salah seorang pelaku UMKM Ayudian, dari Warung Makan Jawa (WMJ) Resep Eyang Uti, mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan berjualan di gelaran bergengsi tingkat nasional ini. Sebelumnya Ayu mengaku hanya menjalankan usaha secara online di rumah saja. Bergabung di pameran tersebut, memberikan kesempatan Ayu untuk mengenalkan produk makannya lebih luas kepada para pengunjung yang hadir.

“Terima kasih kepada Pertamina dan penyelenggara, saya bisa partisipasi di sini, cukup membawa bahan dan makanan jadi dari rumah saja. Booth sudah disiapkan dan gratis,” ujarnya.

Selama dua hari berjalan, omzet penjualannya meningkat hingga 50 persen. Selain menyediakan makanan utama, aneka jajanan yang dibawanya selalu terjual habis. Primadona adalah roti bolen, aneka gorengan dan es teh solo.

Di tempat terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pertamina Mandalika Racing Series 2026 memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

"Kehadiran dan konsistensi Pertamina dalam mendukung gelaran Pertamina Mandalika Racing Series 2026, kami harapkan juga memberikan multiplier effect, khususnya dalam aspek ekonomi kepada para pelaku UMKM terutama pedagang yang berada di sekitar area lokasi penyelenggaraan," kata Baron.