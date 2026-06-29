Pertamina Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Mandalika Racing Series, UMKM Nikmati Lonjakan Omzet

Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 ternyata tidak hanya memberikan dampak signifikan bagi perkembangan talenta muda dan olahraga motor balap tanah air, tapi juga memberikan tambahan rezeki kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berada di sekitar Pertamina Mandalika International Circuit/(Istimewa).
JawaPos.com - Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 ternyata tidak hanya memberikan dampak signifikan bagi perkembangan talenta muda dan olahraga motor balap tanah air, tapi juga memberikan tambahan rezeki kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berada di sekitar Pertamina Mandalika International Circuit.
Sebanyak delapan booth usaha kecil di bidang kuliner mendapatkan fasilitas area khusus di sekitar area sirkuit dan tidak dipungut biaya sewa selama gelaran berlangsung menjangkau penonton, pembalap dan kru balap. Selain makanan khas Lombok seperti Nasi Balap Puyung, Ayam taliwang, juga disediakan aneka makanan dan minuman.
Salah seorang pelaku UMKM Ayudian, dari Warung Makan Jawa (WMJ) Resep Eyang Uti, mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan berjualan di gelaran bergengsi tingkat nasional ini. Sebelumnya Ayu mengaku hanya menjalankan usaha secara online di rumah saja. Bergabung di pameran tersebut, memberikan kesempatan Ayu untuk mengenalkan produk makannya lebih luas kepada para pengunjung yang hadir.
“Terima kasih kepada Pertamina dan penyelenggara, saya bisa partisipasi di sini, cukup membawa bahan dan makanan jadi dari rumah saja. Booth sudah disiapkan dan gratis,” ujarnya.
Selama dua hari berjalan, omzet penjualannya meningkat hingga 50 persen. Selain menyediakan makanan utama, aneka jajanan yang dibawanya selalu terjual habis. Primadona adalah roti bolen, aneka gorengan dan es teh solo.
Di tempat terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pertamina Mandalika Racing Series 2026 memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
"Kehadiran dan konsistensi Pertamina dalam mendukung gelaran Pertamina Mandalika Racing Series 2026, kami harapkan juga memberikan multiplier effect, khususnya dalam aspek ekonomi kepada para pelaku UMKM terutama pedagang yang berada di sekitar area lokasi penyelenggaraan," kata Baron.
Dia berharap acara ini menjadi kesempatan emas untuk para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet dan mengenalkan produk secara langsung kepada para pengunjung yang lebih luas, termasuk wisatawan domestik maupun internasional.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!